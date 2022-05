La campaña de odio de Jorge Javier contra los Flores roza el delirio: "Es una máquina de hacer daño"

La campaña de odio contra la familia Flores orquestada por La fábrica de la tele, apoyada por Rocío Carrasco y encabezada por Jorge Javier Vázquez vive su momento más álgido. El presentador ha sustituido a Carlota Corredera como siervo fiel de la hija de Rocío Jurado, sobrepasando todos los límites y llegando incluso al insulto como ocurrió esta semana con Marta Riesco, a la que llamo en directo "tonta, cenutria, trilera y mentirosa". Lejos de quedarse ahí, el de Badalona dedica una entrevista completa a vilipendiar a la familia de Antonio David Flores destapando, según él, episodios hasta ahora desconocidos.

"Lo que ha sucedido estaba previsto (..) Es una máquina de hacer daño", dice, asegurando que todo es parte de un "plan maestro" de 'el penas', como se refiere al exguardia civil. "Primero, se produjo un cataclismo, una división absurda entre quien se creía a Rocío Carrasco y quien no se la creía, como si esto fuera un ‘GH’ cualquiera, y no. Estábamos hablando de una cosa importantísima, que es la violencia de género, y, como sucede en muchísimos casos, a quien siempre se cuestiona es a la víctima. Ahora, conforme va pasando el tiempo, el testimonio se va asentando. Y estamos viendo cómo todo lo que contó Rocío Carrasco se ajusta a la realidad. Incluso lo que más se ha cuestionado, que era la ruptura de la relación con su hija, que es algo que hay muchísima gente que no lo puede llegar a entender", asegura en la citada publicación, volviendo a usar el tema del feminismo y la violencia de género como arma arrojadiza contra aquellos que no han querido comprar la trágica versión de Rocío Carrasco en el conflicto con sus hijos y Antonio David.

Vuelve a atacar sin piedad a Rocío Flores quien afirma "sigue machacando sin piedad a su madre". Pese a que la joven lleva meses soportando la presión y las críticas de ciertos periodistas afines a Rocío Carrasco, Jorge Javier asegura que continúa "sin demostrar un mínimo de piedad hacia su madre". Para el presentador esto es debido a que la veinteañera posee "aún más frialdad que su padre, cosa que ya es espeluznante".

De Olga Moreno dice que ha sido "cómplice necesaria durante 20 años de la destrucción" de Rocío Carrasco. "La familia Flores tenía una imagen de familia feliz y a sus seguidores les han vendido una imagen absolutamente falsa". De Marta Riesco no habla mucho mejor: "En vez de amor, ha encontrado en Antonio David la horma de su zapato. Es tan manipuladora como él".

Jorge Javier se despacha a gusto con las tres mujeres de la vida de Antonio David Flores sin poner en práctica ese cacareado feminismo del que tanto presume y señalándolas como meros peones de un plan maestro para destruir la vida de Rocío Carrasco.

Olga señala el comienzo del fin de su matrimonio

Segunda parte de la entrevista de Olga Moreno en la revista Semana. La dirección de la publicación decidió dividir en dos la charla que mantuvo con la todavía mujer de Antonio David Flores debido a la cantidad de titulares que ofreció. "A mi familia la han destrozado", reza la portada de este miércoles. Para la malagueña, desde la emisión de la docuserie de Rocío: contar la verdad para seguir viva, su familia "no ha vuelto a ser la misma". Señala la emisión de esta serie como el principio del fin de su matrimonio y su vida.

Con su relación rota, y viendo que Antonio David Flores ya ha rehecho su vida con Marta Riesco, los ánimos de Olga están "más turbios que nunca". En el interior de la revista la ganadora de Supervivientes 2021 repasa los últimos meses junto a su marido y habla sobre cómo se ha comportado en la intimidad durante los 22 años que han formado una familia. Al parecer, tras su regreso de Honduras después de ganar el reality, Antonio David cambió "de la noche a la mañana" hasta el punto de que ni siquiera quería salir de casa.

Toñi Moreno, de feria con su hija

Más amable es la portada de la revista Diez Minutos que esta semana dedica a Toñi Moreno. La presentadora canta, baila y disfruta en su primera feria de Abril con su hija Lola. La presentadora vistió a su pequeña de flamenca, le puso una flor en el pelo y ambas marcharon para el Real para disfrutar del ambiente y el día de la madre juntas: "Mi flamenca", escribió en sus redes sociales.

"Desde que tengo uso de razón siempre me recuerdo queriendo ser madre", llegó a confesar en una ocasión la presentadora. Por eso ahora no quiere perderse ninguna "primera vez" de la pequeña Lola.

Junto a ella estuvo una de sus grandes amigas, María del Monte, quien fue la encargada de dar un concierto para inaugurar la Feria de Sevilla 2022. Pese a no atravesar uno de sus mejores momentos debido al fallecimiento de dos de sus hermanos y de su madre por culpa del covid, la artista no quiso perderse una fecha tan señalada para los sevillanos.

Cóctel de noticias

Elsa Pataky habla en la revista Hola sobre su familia, sus retos y todas las novedades en torno a su vida, que no son muchas. "La vida familiar y disfrutar con mis hijos sigue siendo lo que más me llena; me encanta mi trabajo, pero mi reto siempre ha sido ser la mejor madre posible", dice la actriz.

Sorprendente reunión la que nos cuenta la revista Hola: Chenoa y Elena Tablada nos cuentan los detalles sobre su encuentro. Las dos ex más mediáticas de Bisbal se reúnen para hablar sobre sus proyectos laborales evidenciando el buen rollo entre ellas pese a su futuro en común.

Tana Rivera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo, ha sido la madrina de la Exhibición de Enganches, tal y como hizo en su día la duquesa de Alba en el año 2010. La revista Semana muestra imágenes muy especiales de la joven, así como los looks que ha escogido para estos días en la Feria de Abril.

Isabel Pantoja, tras salir absuelta del delito de insolvencia punible por el que le pedían tres años de prisión, ha recuperado la fuerza para volver a subirse a los escenarios. Con la gira que va a hacer podría hacer frente a la deuda millonaria que tiene con Hacienda. La revista Diez minutos ofrece toda la información sobre el futuro laboral de la tonadillera.