La nueva vida de Isabel Pantoja: así pretende pagar su deuda y recomponer su familia

Isabel Pantoja trata de iniciar un nuevo capítulo en su vida, ahora que ha sido exonerada en la causa judicial que podía haber derivado en su regreso a la cárcel. Tal y como publica Diez Minutos, cuenta a su entorno que está fuerte y se muestra dispuesta a pagar sus deudas con Hacienda.

Desde que surgieron las primeras diferencias con su hermano Agustín, ella ha movido ficha y se mueve por su cuenta. Ya no lo delega todo en él -causa primera de la causa que se abrió contra ella recientemente- y trata de tomar las riendas de su carrera y su familia tras muchos meses de sufrimiento.

No obstante, las deudas con Hacienda no acaban y queda por pagar otra deuda de 414.000 euros. Una cantidad que viene después de la revisión de un ejercicio fiscal y la posterior multa de ese año 2012 por la que se le reclaman 365.000 euros. Debido a que sus gestores pidieron un aplazamiento cuyos plazos no han podido cumplirse, los intereses se han ido sumando hasta llegar a la primera cantidad.

Por suerte, Isabel Pantoja todavía tiene su faceta profesional para ir cubriendo gastos. Por delante tiene una gira de conciertos en Latinoamérica y España que están vendiendo entradas a muy buen ritmo. El primero, el 7 de agosto en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera, y más tarde el 5 y 6 de noviembre en Chile, en el Gran Arena Monticello. A estos se sumarán otros que sin duda contribuirán a cubrir las deudas de la tonadillera en Argentina y Perú.

Conversaciones familiares

A ello se añade la voluntad de Pantoja de hacer las paces con su hijo Kiko Rivera, con el que lleva enemistada tras los acontecimientos de La herencia envenenada y sus reivindicaciones sobre la herencia de Paquirri. Según el diario 20 minutos la tonadillera quiere hablar con su 'niño del alma' y tenderá puentes para una reconciliación que ella también desea.

Sin embargo, necesita tiempo y, aunque fuentes cercanas apuntan a que podría mandarle algún mensaje a Kiko antes de viajar a Sudamérica en pocos días para empezar su gira de conciertos, todavía no está preparada para mantener una conversación cara a cara con su hijo, aunque tampoco la descarta.

Una información que, de confirmarse, podría ser el primer paso para que Pantoja y el Dj recuperen su relación después de casi dos años de desencuentros y una guerra mediática que ha dejado muy tocados a ambos, principalmente a la artista, que ha preferido no enfrentarse a su hijo a pesar de que éste se ha mostrado durísimo con ella en sus últimas entrevistas.

Mientras Kiko guarda silencio y no se ha pronunciado por el momento sobre su posible acercamiento con su madre, Irene Rosales ha salido al paso de los rumores y ha dejado claro que, por lo menos ella, no tiene "ni idea" de que Pantoja quiera tender puentes con el Dj. "No lo sé" ha confesado, desmintiendo que por el momento su marido haya mantenido alguna conversación telefónica con la tonadillera.