Olga Moreno da la puntilla a Rocío Carrasco: "A mi familia la han destrozado"

La sevillana Olga Moreno protagoniza de nuevo este miércoles la portada de la revista Semana con unas declaraciones en las que da la cara una vez más por su exmarido, Antonio David Flores, y desvela lo que se vivió en su casa con la docuserie de Rocío Carrasco. "No es un maltratador. No mataría ni a una mosca", dice sobre el ex guardia civil, que hoy mismo ha anunciado que llevará a los tribunales a todo aquel que se lo haya llamado.

Dejando a un lado su dolor por su separación de Antonio David y por la traición del malagueño con Marta Riesco, Olga Moreno da la cara por su exmarido en la portada de la revista 'y, poniendo de nuevo el foco en Rocío Carrasco, denunciando que la docuserie de la hija de Rocío Jurado "destrozó" a su familia y marcó un antes y un después en sus vidas.

"La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivido en mi casa" confiesa la sevillana que, por primera vez se pronuncia sobre lo que supuso el testimonio de Rocío Carrasco para Antonio David: "No sé como está vivo con el acoso que le han hecho" afirma en las páginas de Semana.

Lejos de cargar contra su exmarido o contra Marta Riesco, Olga demuestra una vez más su lealtad al padre de su hija Lola y no duda en salir en su defensa, asegurando que "no es un maltratador" y que no sería capaz ni de "matar a una mosca". "Me ha tratado espectacular. He vivido 22 años con él y he tenido un marido ejemplar en ese aspecto" mantiene dolida por todo el daño que se ha hecho en los últimos tiempos a Antonio David.

Olga, en definitiva y como Antonio David, también demandará: "Estamos en ello. Todo lo que sea demandable va a ser demandado. Tanto por A.D., como por Rocío y por mí. Todo lo que se ha dicho va a ser demandado si así nos lo aconseja nuestro abogado. A mí no me gusta nada jugar con la Justicia".

Olga Moreno en portada | Semana

"Cuando vuelvo de Supervivientes lo que me encuentro es a un marido que no quiere salir de casa, que está hundido, que llora por todos los rincones y que está destrozado ( rompe a llorar). A una Rocío que psicológicamente no está bien, que lo está pasando mal porque es su madre. A un niño que sé que no se encuentra bien porque llevo 22 años con él; Y a una lola que, con 9 años, tiene que ir a un psicólogo. Todo eso es muy duro", dice además sobre las dramáticas consecuencias del testimonio televisivo de Rocío Carrasco.

Sobre la hija de Rocío Jurado, Olga no quiere meterse en si es o no una mujer maltratada, pero sí asegura tajante que "no se cree nada de la docuserie". "Sé lo que tengo en mi casa" apunta. Asegura, no obstante, que si ella la llamase le cogería el teléfono.

Además, la sevillana aclara que si no ha formalizado su separación no es como se ha dicho por el juicio por alzamiento de bienes al que se enfrenta Antonio David -con el que mantiene que ella no tiene nada que ver- sino simple y llanamente "porque no nos hemos sentado a hablarlo".

Unas declaraciones que darán mucho que hablar y sobre las que Olga, en Sevilla refugiada en su familia y disfrutando de la Feria de Abril, prefiere no pronunciarse, guardando silencio tanto sobre su exclusiva como sobre el enfrentamiento de Marta Riesco y Rocío Carrasco.

Muy seria, la sevillana tampoco ha querido entrar en las informaciones que apuntan a que está distanciada de Rocío Flores desde la publicación hace una semana de su primera exclusiva y, con un "venga chao" deja en el aire si ha podido hablar con la influencer o si es cierto que ha perdido 8 kilos por el disgusto de comprender que su relación con la hija de Antonio David podría haber cambiado para siempre.