William Levy narra su infierno en Cuba durante su esperada visita a 'El Hormiguero'

William Levy es el hombre del momento y una de las celebridades más seguidas y admiradas gracias a su papel en la telenovela colombiana Café con aroma de mujer. El remake de la telenovela colombiana se ha convertido en un auténtico éxito de público desde su estreno hace unos meses en Netflix y, para agradecer el inmenso cariño que ha recibido por su personaje de Sebastián Vallejo, el guapísimo actor ha visitado nuestro país y ha desatado la locura con su paso por El Hormiguero.

Cercano y simpático a más no poder, William se sinceró con Pablo Motos sobre su infancia en Cuba, sus inicios como modelo y actor en Estados Unidos y también sobre el episodio más duro de su vida, cuando en 2020 uno de sus hijos sufrió un accidente que le hizo perder la movilidad durante varios meses.

"En Cuba hay muchas carencias y claro que he pasado hambre y, aunque tengas dinero, no puedes comprar comida. Te dan comida por raciones porque todo el mundo es igual y vivir así es difícil, pero uno busca la felicidad en medio de todo esto", contó el intérprete, confesando que a pesar de las necesidades materiales que pasó durante su infancia, lo más duro de crecer en el país comunista es "que te quiten la libertad, vivir en un lugar donde no tienes futuro es difícil".

Su vida cambió por completo cuando siendo adolescente se mudó con su familia a Estados Unidos -su padre era preso político y el país les dio asilo- y comenzó una exitosa carrera como modelo que más tarde compaginó con la interpretación, que le ha reportado una popularidad y un cariño de sus fans que agradece sin llegar a creérselo todavía.

Durante su visita al programa William también se sinceró sobre el momento más duro que le ha tocado vivir, cuando en 2020 uno de sus hijos sufrió un accidente con un carrito de golf que le hizo perder la movilidad durante meses. Fueron días complicados, ya que el actor tenía que compaginar el rodaje de la serie con el cuidado de su pequeño. "Fue difícil ir a trabajar para mí, admitió, pero afortunadamente todo se quedó en un inmenso susto. "Gracias a Dios mi hijo está bien después de un año y medio y con esfuerzo y ganas está jugando otra vez al béisbol y eso es una felicidad para mí".

Locura colectiva

Se conocía que William desataría la locura entre sus fans españolas a su paso por El Hormiguero, de hecho Pablo Motos reforzó las medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad del actor en su visita al programa. Pero no se pudo evitar que una avalancha de incondicionales le esperaran en el exterior del plató.

Lejos de esconderse y mostrar su lado más distante como la mayoría de celebridades que visitan nuestro país y que apenas se dejan ver, el protagonista de Café con aroma de mujer demostró su simpatía y su amabilidad atendiendo cariñosamente a todas sus fans y haciéndose decenas de fotografías con ellas.

El actor lució la mejor de sus sonrisas y dejó sin respiración con su atractivo físico. William confesó que está feliz en España y desveló que no descarta instalarse en nuestro país en un futuro próximo: "Si Dios quiere sí, a vivir".