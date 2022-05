Feliciano López y Sandra Gago, felices con su niño, no piensan en aumentar la familia

Un año más he acudido a al Master de Tenis de Madrid, invitado por las bodegas de Marqués de Murrieta, que son uno de los patrocinadores. Allí coincidí después de la cena con el tenista Feliciano López y su mujer, Sandra Gago. A continuación era el partido entre el francés Lucas Pouille y el griego Stefanos Tsitsipas, que en la actualidad es el cuarto en el ranking mundial. Y como era de esperar, el triunfo fue para el heleno.

Feliciano López y su mujer están encantados con el pequeño, según me comentaron, aunque de momento piensan esperar un poco para aumentar la familia. "Quiero terminar la carrera, que me queda muy poco y sigo trabajando". No hubo más tiempo para hablar porque empezaba el partido.

Feliciano, Sandra y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

El día anterior estuve viendo a Carlos Alcaraz, que es todo un espectáculo y que también se impuso al georgiano Basilashvili. Una cena divertida organizada por José Carlos García, responsable de prensa de Murrieta. Vicente Cebrián no pudo asistir por encontrarse en las bodegas. "Estamos muy contentos con la condecoración que nos han dado a Murrieta, que es la Cruz de la Orden del Dos de Mayo y ha sido concedida por ser de una familia madrileña que triunfa en todo el mundo liderando el sector del vino y por haber conseguido, por primera vez, un vino español ser el mejor del mundo".

Una de las invitadas a la cena fue Michelle Salas. Me sorprendió cuando me enteré que era la hija del cantante Luis Miguel. Iba acompañada de su novio Danilo, con el que vive entre Nueva York, Miami y Madrid. La mejicana nunca ha querido hacer nada con prensa, a pesar de las innumerables ofertas que le han hecho.

Cena de periodistas en el Master de Tenis | Archivo