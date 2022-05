La Feria de Abril en Sevilla está dando para mucho y entre bailes y rebujito pueden surgir algunas rencillas. Fue el caso de Gloria Camila Ortega y Marta Riesco a las que, sin querer, han grabado teniendo una tensa conversación en una caseta. La reportera no apareció en toda la jornada del miércoles en los programas de Telecinco pero sí se pasó el día en la Feria para hacer su trabajo en El programa de Ana Rosa.

Mientras intentaba hablar con rostros conocidos, Riesco se acercó a hablar con la hija de Ortega Cano, que no se debió tomar muy bien su presencia. Gloria estaba disfrutando de la fiesta rodeada de amigos, entre los que se encontraban el reportero de Sálvame José Antonio León y Rocío Madrid, la mujer de éste. Rocío sacó el teléfono para grabar la diversión y, sin darse cuenta, captó una tensa conversación entre Marta y Gloria recogida por Algo Pasa TV.

"¿Sí? Has pasado de mi puta cara, que te quería hacer unos totales pero ya vas borracha", se escucha decir a la periodista de AR en el story de Rocío. La contestación de Gloria es tajante. "Ah es que yo a ti no te he preguntado", dice sonriente. "Pero no te iba a hacer de Rocío [Carrasco] ni nada", insiste Marta dejando claro que no le haría preguntas sobre su hermana.

Este vídeo es tremendo. Marta Riesco echándole en cara a Gloria Camila que no le quiera dar totales porque va "borracha"

Fuente: Algo Pasa TV pic.twitter.com/hihQYkscGA — Mateo N. (@mnavarro_93) May 5, 2022

Se desconoce si este incidente ha tenido algo que ver, pero el reportaje de Marta en la Feria no se llegó a emitir el jueves en el club social presentado por Joaquín Prat. En la noche del miércoles la reportera compartió varios stories en Instagram bailando y comiendo, siempre acompañada por su inseparable micrófono de El programa de AR.

Gloria y Rocío Madrid

Con quien mostró su cara más amable Gloria fue con los fotógrafos, para los que posó sonriente y espectacular vestida de flamenca y rodeada de amigas. Muy guapa con un traje de su diseñadora de cabecera Aurora Gaviño, la hija de José Ortega Cano cumplió con todas las tradiciones de la Feria y, además de dar un paseo en coche de caballos por el recinto ferial, bailó sevillanas, bebió rebujito y degustó, ya entrada la noche, un chocolate con buñuelos que le supo a gloria. "Aquí muero yo", confesó en Instagram.

Gloria Camila dejó claro que no quiere saber nada de las polémicas protagonizadas por las mujeres de la vida de Antonio David Flores y, muy discreta, prefirió no comentar nada ni de la exclusiva de Olga Moreno en la revista Semana, ni de la última polémica de Rocío Carrasco y Marta Riesco.

Pese a no tener relación, Gloria Camila no se cree que su hermana llamara a Marta Riesco para ofrecerle cantar en el concierto homenaje a Rocío Jurado. "Creo que mi hermana jamás hubiese hecho esa llamada. Tampoco creo que sea un plan de mi hermana el decir: 'Ay venga, vamos a llamar a Marta'. Vamos, lo veo un poquito imposible. A lo mejor ha sido un poco en vacile, de estar con mi hermana hablando de lo del homenaje a mi madre", dijo en Ya son las ocho, programa en el que colabora junto a Marta.