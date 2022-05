Diego Arrabal, despedido fulminantemente de Telecinco por contar la verdad sobre La fábrica de la tele

A lo largo de los últimos meses, Diego Arrabal se ha convertido en uno de los periodistas de Telecinco más críticos con la cadena y concretamente con la productora La fábrica de la tele. A través de su canal de Youtube, el hasta ahora colaborador de Viva la vida ha hecho públicas noticias relacionadas con la operación Luna, ha desmentido informaciones de Rocío Carrasco y ha dejado en evidencia a la cadena con respecto a Antonio David Flores.

Según ha podido saber en exclusiva La Razón y ha confirmado Chic, el paparazzi abandona definitivamente el programa presentado por Emma García por orden de la cúpula de Mediaset España. Una decisión que fue inmediatamente comunicada a Arrabal, que a partir de este fin de semana dejará de acudir al espacio en el que lleva años colaborando.

La razón que habrían dado para prescindir del colaborador sería la utilización que este hace de su canal de Youtube, donde opina libremente sobre las noticias más importantes del corazón así como de todo lo relacionado con los procesos judiciales de La fábrica de la tele. Un canal que cuenta con miles de seguidores y que se ha convertido en un referente en la plataforma sobre prensa del corazón.

La Razón se ha puesto en contacto con Arrabal que confirma la noticia: "No puede negar esta realidad", dice el diario, aunque por el momento ha preferido no dar declaraciones ni entrar en ningún tipo de valoraciones tras esterarse de que no volverá al medio donde ha trabajado durante más de cinco años. Esta salida se suma a otras como la del propio Antonio David Flores, Paz Padilla o Jesús Manuel, todos ellos 'negacionistas' del discurso de Rocío Carrasco.

Por su parte Arrabal continuará con su canal de Youtube donde, si antes no tenía miedo a hablar sobre todo lo relacionado con Telecinco, ahora mucho menos. Pese al momento agridulce que vive, el paparazzi ha comunicado que "a veces se cierran puertas para que se abran otras".