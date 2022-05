El siguiente paso de los Flores contra La fábrica la tele: "No saben la que se les viene encima"

La Crónica Rosa de Es la mañana de Federico ha debatido este viernes sobre la guerra abierta que mantiene Marta Riesco contra La fábrica de la tele y su presentador Jorge Javier Vázquez. La reportera de El programa de Ana Rosa sostiene que hace unas semanas conversó por teléfono con Rocío Carrasco a través del teléfono de Luis Pliego, director de Lecturas, mientras que la hija de Rocío Jurado asegura que nada de eso ocurrió. Para desmontar la versión de la periodista, Rocío Carrasco y su séquito de seguidores de Sálvame han dedicado horas a intentar desprestigiarla e incluso exigir su despido.

Federico Jimenéz Losantos tiene muy clara la intención que tuvieron Rocío Carrasco y Luis Pliego cuando decidieron llamar a Riesco: "Querían burlarse de ella". Pese a que no ha quedado claro si la reportera habló directamente con Rocío Carrasco, lo cierto es que Luis Pliego hizo esa llamada con su consentimiento ya que ambos se encontraban comiendo juntos en un restaurante: "Era para reírse de ella porque acaba de sacar un disco y querían engañarla para hacerla creer que podría cantar en el homenaje de Rocío Jurado", ha explicado el director del programa matinal de esRadio. "Es una costumbre en esa familia, en esa empresa y en esa revista: condenan esas cosas pero luego persiguen a todas las mujeres de Antonio David. Están tan ensoberbecidos que creen que todo está permitido".

Apartada momentáneamente de la televisión debido a una decisión de su productora Unicorn Content, Marta Riesco anuncia que estudia tomar medidas legales contra La fábrica de la tele y el presentador Jorge Javier Vázquez por la "cruel" campaña de desprestigio de la que ha sido víctima en los últimos días. Tal ha sido la presión, que este jueves pidió ayuda a la Policía a través de las redes sociales: "Pido por favor a la Policía que me ayude con la campaña de acoso que me están haciendo en la Fábrica de la tele. No puedo más", escribió desesperada.

Una situación límite que según Federico tiene un culpable: "Mediaset puede fingir que no tiene nada que ver en lo que está ocurriendo, pero tiene todo que ver. Sin Mediaset no habría Telecinco ni Fábrica de la Tele, de la que poseen un 30%". Según el locutor, lo que se ha vivido estos días "contra las mujeres de Antonio David es criminal": "La condena por lo laboral ya está ratificada, ya lo tienen en la mano, ahora toca por lo penal y lo civil. No saben la que se les viene encima. Lo que han dicho estos días es una barbaridad tras otra y los sindicados, ¿dónde están para defender a los trabajadores cuando se pide el despido de otro de forma pública?", se ha preguntado durante la Crónica Rosa, a la que también han acudido Beatriz Cortázar, también señalada por Jorge Javier, y Emilia Landaluce.

Para Jiménez Losantos, la decisión de "politizar hasta el extremo" todo lo relativo a Rocío Carrasco obedece a una estrategia del gobierno de cara a la elecciones de la Comunidad de Madrid: "Con la victoria de Olga Moreno en Supervivientes quedó claro de parte de quién está la gente. Después de insultar a todo el mundo, a mí, a Beatriz Cortázar, a Joaquín Prat, han intentado crear un terror laboral en una empresa donde los derechos laborales dicen que nadie puede perder un trabajo por una opinión".

Ha concluido vaticinando el futuro de Jorge Javier Vázquez, autoproclamado rey de Telecinco: "Hay reyes a los que les cortan la cabeza".