Jorge Bárcenas aviva los rumores de crisis con Victoria Federica

¿Hay crisis entre Victoria Federica de Marichalar y Jorge Bárcenas? Su entorno insiste en que no, pero sus apariciones por separado en las últimas semanas han dado pie a todo tipo de especulaciones, que se han acrecentado con la 'soledad' de la hija de la infanta Elena en la Feria de Abril, cuando antes compartía con el Dj todos sus planes.

Ha llamado la atención que el novio de Victoria no haya viajado en ningún momento a Sevilla para disfrutar con ella de una de sus fiestas preferidas, en la que se la ha visto feliz y muy divertida a pesar del delicado momento que, según algunos, atraviesa su relación.

Con la influencer de regreso en Madrid, Bárcenas ha reaparecido en la fiesta que Multiópticas ha organizado para presentar la nueva colección de 'MÓ' y, por primera vez -aunque de un modo un tanto esquivo- se ha pronunciado sobre los rumores de crisis en su relación.

"Está todo bien", aseguró, desmintiendo así su supuesta ruptura con Victoria. Está previsto que la sobrina de Felipe VI acudiese al evento pero finalmente no se presentó: "No ha podido venir, creo que está fuera de viaje", apuntó, dando a entender que la comunicación entre ellos no está siendo demasiado fluida.

El dj se mostró incómodo con la expectación mediática que despierta desde que comenzó su noviazgo con Victoria, aunque asegura que no odia a la prensa "en absoluto", por lo que se mostró más cómodo cuando le preguntaron por su música. "Lo es todo para mí. Estoy muy contento, sin parar, con muchas actuaciones. Me moveré mucho y me veréis sobre todo por el sur", anunció muy contento.