Marta Riesco pide ayuda a la Policía por el "acoso" de Jorge Javier: "No puedo más"

Marta Riesco se ha convertido en el personaje más buscado de la semana después de que el pasado viernes hiciese pública la llamada telefónica que mantuvo con Rocío Carrasco. Pese a que la hija de Rocío Jurado asegura que esa conversación nunca se produjo, aportando como pruebas unas cuestionables imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del restaurante donde habría tenido lugar, la novia de Antonio David mantiene que ha dicho la verdad y que tiene pruebas para demostrarlo.

Durante los últimos días, La fábrica de la tele ha utilizado su programa estrella, Sálvame, y a su presentador Jorge Javier Vázquez, para intentar desacreditar a la reportera e incluso pedir su cabeza a Mediaset. "O ella o yo", ha llegado a decir el periodista. Tal ha sido el nivel de presión hacia ella, que este jueves ha pedido ayuda a la Policía para exigir que cesen los ataques y el "acoso": "Pido por favor a la Policía que me ayude con la campaña de acoso que me están haciendo en la Fábrica de la tele. No puedo más. Estoy en tratamiento por su culpa y ahora me encuentro en el hotel con un ataque de ansiedad y sin estar con los míos. Ayuda por favor ante todo esto", ha escribo en su perfil de Instagram.

Pide a los cuerpos de seguridad del estado que actúen antes de "volverse loca": "Me ha dado un ataque muy fuerte de ansiedad. Estoy con antidepresivos desde que empezaron el acoso hacia mi. No hay cuerpo que aguante esto. Desde que di la noticia de la llamada en la que sé que Rocío y Luis Pliego se estaban riendo de mí y preparando un plan con que no sé qué intención, La Fábrica me ha llamado de todo. Han pedido mi despido. Han publicado mi número de teléfono en redes. Me han insultado. Se han metido con defectos físicos. Están maltratándome mediáticamente hasta unos límites insospechados. Solo soy una periodista que ha contado una noticia. Pido protección a la policía", continúa, haciendo referencia los insultos que recibió por parte de Jorge Javier, que la llamó "cenutria, trilera, mentirosa y tonta".

Un día después de que el presentador exigiese a sus jefes el despido de la reportera, esta dejó de aparecer en pantalla. Según Jorge Javier, la cúpula de la productora Unicorn content (El programa de Ana Rosa, Ya son las ocho) habría exigido a su colaboradora pruebas reales sobre su charla con Rocío Carrasco. De no aportarlas, se "verían obligados" a tomar medidas contra ella.