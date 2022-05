Una larga lista de famosos circula esta semana por la Caja Mágica para disfrutar del tenis en el Mutua Madrid Open, entre ellos personalidades del mundo del deporte, las redes sociales, el entretenimiento y la política. Es el caso de Rita Maestre, a la que se vio el pasado miércoles en uno de los mejores palcos VIP de la pista Manolo Santana mirando el encuentro entre Rafa Nadal y el serbio Miomir Kecmanović.

La portavoz del Grupo Municipal Más Madrid estuvo acompañada por la vicealcaldesa Begoña Villacís y la concejal de Cultura Andrea Levy, con las que bromeó en varias ocasiones. En la fila de delante presidían el palco la Delegada del Gobierno en Madrid Mercedes Rodríguez, Feliciano López, el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida, y Claudia Rodríguez, viuda de Manolo Santana.

Aunque en ocasiones no se mostró muy interesada en el partido y se la vio mirando el móvil o con cara de aburrimiento, Maestre ocupó uno de los mejores asientos reservados de la pista. Un gesto muy hipócrita teniendo en cuenta que ha sido una de las grandes defensoras de "la democratización del deporte" y la reducción de "las actuaciones ligadas a privilegios de políticos".

En 2016, cuando ocupaba el cargo de portavoz del Gobierno de Manuela Carmena, Maestre argumentó que repartir entre colegios los pases VIP al Open de tenis a los que tiene derecho el Ayuntamiento por su convenio con la organización era "una forma de democratizar el acceso al deporte de élite". La portavoz se refirió al reparto de 4.000 de estas entradas, 3.600 de ellas correspondientes a palcos VIP, que "antes se repartían arbitrariamente por el Gobierno entre quienes consideraba oportuno" y que entonces se distribuyeron entre colectivos desfavorecidos, escuelas y Voluntarios por Madrid.

Caso Open de tenis

El pasado 25 de abril se celebró el juicio a los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como a la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela por la presunta comisión de un delito de malversación y prevaricación por encargar dos informes externos sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis durante la Alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón.

El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta en el mandato pasado por el Grupo Municipal Popular y la asociación Transparencia y Justicia contra los tres exresponsables municipales por presuntamente encargar "a dedo" y "sin publicidad" a dos equipos de abogados informes externos para investigar y estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el Gobierno de Gallardón.

La acusación particular que representa al PP solicitó 5 años de cárcel para los acusados y reclama 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La Fiscalía de Madrid no ve delito en su actuación, por lo que no acusa. Transparencia y Justicia no formuló tampoco escrito de acusación.

Actualmente, los exediles en el mandato de Manuela Carmena liderando el Ayuntamiento de Madrid son desde el pasado mes de octubre altos cargos como asesores del Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente.

Sobre este asunto, Martínez Almeida pidió a Rita Maestre que "hable" y "no se esconda", porque los madrileños tienen derecho a saber qué opina la concejal que disfruta gratis del tenis "de esto". "Qué opina la portavoz de Carmena y de Más Madrid de que dos compañeros suyos se sienten hoy en el banquillo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos", manifestó el alcalde, que precisó que respetará el procedimiento judicial "dicte lo que dicte", pero que "en primer lugar" Rita Maestre debería hablar.