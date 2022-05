Miguel Báez El Litri se casa con Casilda tras sus amores con Lalla Hasna y Carolina Herrera

El 14 de mayo contraerá matrimonio el matador de toros retirado Miguel Báez Spínola "Litri", que estuvo casado trece años con Carolina Adriana Herrera, padres de tres hijos. Por estar divorciados desde 2017 este segundo enlace del diestro no podrá celebrarse por la Iglesia, aunque éste ha iniciado todos los trámites para obtener la nulidad. La novia se llama Casilda Ybarra de Fontcuberta, que pertenece a una conocida familia sevillana de raíces aristocráticas. Tiene cuarenta y un años, doce menos que el novio. Ambos, muy discretos, no quisieron hasta el último momento comunicar a sus padres la fecha de su boda, ni siquiera dónde va a celebrarse. Es seguro que será en Sevilla, quizás en alguna de las casas propiedad del torero, puesto que ya queda dicho que será de carácter civil. Los padrinos serán el padre de la contrayente, Antonio Ybarra, dueño de la conocida empresa de aceite, y madrina la madre del novio, Conchita Spínola.

"Litri" y Casilda se conocieron a través de amigos comunes en la localidad onubense de Punta Umbría, donde él posée un impresionante chalé casi a pié de playa, lugar de veraneo de Miguel cuando vivía con su primera esposa. La profesión de Casilda es la de experta en Bellas Artes: ha sido responsable de varias importantes exposiciones y trabaja en una galería prestigiosa. Reside entre Sevilla y Madrid, En cuanto a Miguel también alterna su finca en tierras andaluzas con sus casas en la capital de la Giralda y la capital de España.

Casilda, a la derecha junto a su hermano | Archivo

La relación entre ambos dura ya más de un año. Forman una estupenda pareja, con una identidad común, aparte de otras, naturalmente, que es la discreción. A ninguno de los dos les gusta ser objeto de entrevistas y reportajes pero más que probable será que "¡Hola!", alerta desde hace semanas para conseguir la exclusiva, logre publicar imágenes de la boda. Como quiera que los novios invitarán sólo a la familia y a sus más íntimos amigos, huyendo de lo que habitualmente se llama bodorrio, pudiera ser que un fotógrafo elegido por ellos realizara una serie de fotos para repartirlas a los medios de comunicación que no asistirán al evento. De una manera u otra los cotillas podrán solazarse con la vestimenta sobre todo de la novia y la presencia de algunos importantes invitados. Enrique Ponce, íntimo del "Litri", ya se ha disculpado por no asistir: huye de ser objeto de la persistente persecución de los reporteros para evitar que le pregunten y fotografíen con su novia, la almeriense Ana Soria. Hay que significar que los tres hijos habidos en el matrimonio de Miguel con Carolina Adriana Herrera podrían estar presentes en la segunda boda de su padre, lo que de momento no ha sido confirmado por éste. Sí se sabe que Casilda Ybarra los conoce y "ha hecho buenas migas" con ellos.

La relación que Miguel Báez ha tenido con su ex en los últimos tiempos ha sido tan correcta como discreta y harto alejada, salvo en las comunicaciones habituales para saber de sus hijos. Estaban muy enamorados cuando el diestro conoció a la venezolana, hija de la diseñadora Carolina Herrera y del aristócrata Reinaldo Herrera con ocasión de venir a España para realizar un documental taurino. Acudió a la finca de Miguel y allí comenzaron su relación, desembocada en boda el 16 de junio de 2004, cuando ya él estaba retirado de los ruedos, desde 1999, aunque siguiera actuando en festivales benéficos. "Litri" se dedicó después a prósperos negocios inmobiliarios que le reportaron pingües ganancias, unidas al importante capital obtenido en su profesión taurina. Millonario, igual que lo era su padre. En cuanto a Carolina Adriana, tras un traspiés económico, del que parece haberse recuperado, también en lo sentimental, tiene como pareja a un empresario argentino, el galerista Francisco Bosch.

Pertenece Miguel Báez Spínola a una dinastía taurina que se remonta al siglo XIX. Un antepasado suyo fue Manuel Báez al que apodaban "El Mequi" hacia 1830. El primero de esta saga motejado como "Litri" fue Miguel Báez Quintero, en razón a que era muy presumido. Lo de "Litri" se lo endilgó un aficionado a los toros viéndole un día pasearse con un bonito terno. En algunas zonas de España se decía en décadas pasadas tal epíteto en razón a quien se pavoneaba chulescamente. Ni uno ni otro de los citados triunfó en los ruedos, pero sí un hijo de este último, Manuel Báez Fernández. Que tiene una romántica – y dramática – historia que afecta a sus descendientes.

El referido Manuel Báez Fernández, también apodado "Litri", murió en 1926 de resultas de una cornada en un festejo madrileño presidido por los Reyes. Como quiera que tardó en fallecer cuatro días tuvo tiempo de decirle a su padre que cuidara de su novia, Ángela Espuny, residente en Gandía, con quien pensaba casarse. Cumplió ese deseo Miguel Báez Quintero, que viudo, acabó enamorándose de Ángela. Se casaron y tuvieron un hijo, también Miguel. Éste es el padre del actual Miguel Báez Spínola, el último "Litri" del toreo, al que su familia llamó siempre "Miki". Fruto del matrimonio de su progenitor con la bella Conchita Spínola.

El Litri | Archivo

"Miki" estudió hasta segundo de BUP. Un profesor particular le impartió otras enseñanzas. Estaba claro que no le gustaba estudiar. Y contra la opinión de su padre se hizo torero. Formó una pareja de éxito como novillero, junto a Rafael Camino. Y ambos tomaron la alternativa en Nimes de manos de sus padres, que reaparecieron sólo para esa efeméride. Desde entonces , Miguel emprendió una carrera de éxito. Y se hizo millonario. Tenía admiradoras "a porrillo". El tonteó una temporada con Eugenia, la hija de la Duquesa de Alba, hasta que ésta se casó con Francisco Rivera. En cuanto a "Litri" se ennovió con la princesa Lalla Hasna, hija del Rey Hassan de Marruecos. Ni una ni otra relación llegó a buen puerto, hasta que apareció en su vida Carolina Adriana Herrera y ahora Casilda Ybarra.