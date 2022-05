Julián Contreras: "La relación con mis hermanos no ha cambiado"

Julián Contreras fue uno de los muchos invitados a la cena solidaria de la fundación Querer, cuyos fondos van destinados a la investigación de las enfermedades neurológicas infantiles y juveniles. El hijo pequeño de la desaparecida Carmen Ordoñez está encantado con el éxito que tiene su ultimo trabajo, se trata de un libro erótico publicado el pasado mes de diciembre que está en el ranking de los más vendidos. "Estoy muy sorprendido, de verdad que no me lo esperaba. la acogida ha sido tan buena que la editorial ya me ha encargado la segunda parte, y ya estoy en ello". Así de contento me lo contó.

Al preguntarle por su padre, con el que vive, me dijo que se encontraba bien."Afortunadamente está bien y con ánimo, que es muy importante, a pesar de su problema de vista, que le limita mucho. Cierto es que cuenta, pero es lo hay. Siempre viviré con él hasta que la vida que nos separe, desde luego por mí no va a ser. No me planteo tener pareja porque soy un soltero convencido, estoy muy bien así. Mi vida es mi trabajo y cuidar de mi padre y disfrutar un poco. Estoy muy bien solo y no es porque me haya ido mal, es que soy así".

La relación con sus hermanos no ha cambiado y sigue siendo inexistente. "Está igual, antes me daba más pena, pero al día de hoy ya no.Lo que tenemos que hacer es respetarnos y entender que existe esta distancia y que no pasa nada. Es mi familia y me duele lo malo y alegra lo bueno. Si por su parte hubiera un acercamiento, te aseguro que les diría que sí. No hay un conflicto, lo que hay es una separación, me imagino que si alguno iniciase el movimiento por inercia vas detrás, no hay que forzar nada".