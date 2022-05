La hija de José Luis Losa, sobre la muerte de sus padres: "Ya están juntos, es lo que él quería"

La muerte de José Luis Losa, ganador de Supervivientes en el año 2017 y concursante de MasterChef el año anterior, ha sido una de las noticias más inesperadas y desagradables del mundo del espectáculo. Losa apareció muerto en su domicilio este sábado solo tres meses después de la muerte de Inma, su esposa, a causa de un infarto.

Ahora, su hija Inma se ha manifestado en Viva la vida para agradecer las muestras de cariño recibidas y hablar sobre su padre. "He sacado las fuerzas de hablar para agradecer a todo el equipo y a los compañeros que tuvo en Supervivientes".

"La pérdida de mi madre fue muy dolorosa, pero esto no creímos vivirlo nunca. Es muy difícil, dijo sobre la muerte de José Luis Losa. Completamente rota, aseguró sobre su padre y su madre que "ya están juntos. Es lo que él quería". "Ahora se estarán encontrando donde estén. Dentro del dolor que tenemos, ojalá ya se hayan encontrado", dijo Inma Losa en estos trágicos momentos.

La joven también recordó cómo su padre se puso en contacto con ella para, hace tres meses, comunicarle la pérdida de su madre. "Se ha ido tu madre, pero se ha ido mi vida", rememoró Inma sobre su padre en el programa de Inma García.

Sobre su padre, Inma dijo que era tal y como se mostraba en pantalla: "No hay filtros. Era tal cual. Una persona tan válida, tan trabajadora". "Buena persona, amigo de sus amigos. Perdió a su mujer y no pudo con ello. No hacía más que decir que estaba muy solo. Estamos destrozados, nos ha dado un palo… Estamos destrozados", lamentó.