La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Paloma Barrientos para abordar todos los temas de la actualidad social, centradas en la muerte del periodista Jesús Mariñas a los 79 años víctima de un cáncer.

La cronica rosa de esRadio, que conocía y muy bien a Jesús Mariñas, abundó en anécdotas personales del periodista. Como, por ejemplo, su relación con Elio Valderrama, su marido, "una pareja feliz porque, con el carácter que Jesús tenía, con Elio fue como cóncavo y convexo", explicó Federico Jiménez Losantos. "Elio es apacible, con genio pero apacible, sabia parar templar mandar. Jesus tenia buen corazón y estaba enamorado, y los arrebatos que tenía se le aplacaban. Automáticamente se calmaba porque se veía acompañado".

Jesús Mariñas, dijo Jiménez Losantos, fue siempre una figura "individualista" dentro de su oficio, además de "un maldito en la época de oro de Sálvame".

Programa en el que, naturalmente, se habló de su figura aunque también se emitieron comentarios desafortunados como el de Jorge Javier Vázquez y también Kiko Hernández, que todos los presentes en la crónica rosa de esRadio quisieron desmentir.

Tal y como explicó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, "es de recibo desmentir algo que nos toca directamente porque lo hizo cuando vino a la entrevista", dijo en relación a la visita de Jesús Mariñas y Elio Valderrama para promocionar su libro Jesús por Mariñas. "Ellos hablaban de Mila Ximénez y Jesús dio una opinión sincera pero no irrespetuosa, una forma de describirla porque decía que no por morir tenemos que encumbrar a las personas. Que las personas son como son. Y en segundo lugar: sugirieron que Encarna Sánchez le pagaba sobres con dinero a Jesús para que no hablase mal de ella. Elio me pregunta que dónde están esos sobres", dijo con ironía Isabel González.

La periodista Paloma Barrientos lo resumió de manera tajante: "Mariñas no cobró de Encarna Sánchez". Más bien "al revés", A Mariñas "nunca le hubieran pagado" por contar lo que sabía…porque -así lo dijo Federico Jiménez Losantos "era inútil, cuando se le cruzaban los cables si tenía que morir por el titular, moría. Y casi siempre acertaba".

En este sentido, Losantos contó en esRadio una anécdota profesional del periodista en sus tiempos de radio, cuando "alguien enemigo de Luis del Olmo y Mariñas" utilizó el hecho de que Montserrat Caballé, íntima amiga del periodista, le había regalado un billete de avión. "Usó eso para decir que cobraba cosas de fuera. Pero él hubiera podido cobrar lo que hubiera querido con lo que sabía. Porque los hay que viven de chantajear a la gente no hablando mal de cosas que saben. Pero Jesus sabía más cosas complicadas y vidriosas que nadie de este ámbito en España. No necesitaba saberlo él, le llamaba otro para contárselo. La información que tenia si la hubiera contado le hubiera hecho rico".