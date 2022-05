Jordi Cruz se "casaría" con Ayuso: "En Barcelona la clase política es un problema"

Jordi Cruz ha vuelto a mostrarse tajante, y para bien, sobre la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista en 20 Minutos, el chef y presentador asegura que "sigue pensando igual" y que no se arrepiente en absoluto de sus palabras: "Me reafirmo y me caso con Ayuso mañana", ha dicho.

"No hablamos de política", ha dicho el chef catalán. "Estás hablando con una hostelero que ha vivido una situación de poca ayuda", ha dicho, recordando la época de pandemia y la lucha "para que los bares y restaurantes estén abiertos".

Dice sobre Ayuso que sus "políticas han sido sobrevivir a la pandemia, pero de que no muramos solo de covid sino de hambre. Ha sido una política constructiva y que ha hecho que la ciudad salga reforzada de la pandemia. A Barcelona no le ha pasado eso, hemos tenido mucho problemas que todo el mundo conoce y la clase política ha sido otro problema".

Cruz sabe que eso le puede acarrear críticas de ciertos entornos, gente a la que le "pique", pero se muestra convencido: "Es la verdad, es la puñetera verdad".

"No creo que haya un hostelero en este país, sea independentista, del Barça, sea de Euskadi de lo que tu quieras que no pueda entender que cuando una política se preocupa de tu profesión y hace que tu ciudad esté en auge no le aplauda la gestión. Me da igual, no estoy evaluando su partido político. Su gestión ha sido muy buena de cada a la economía turística de su ciudad".