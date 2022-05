Alaska: "Tengo un gran cariño a Concha Velasco, no hay otra como ella"

Alaska siempre ha confesado lo mucho que le gustan los niños, y cuando le propusieron tener un encuentro con un grupo de alumnos del colegio Nuestra Señora de Loreto para disfrutar mediante un taller con el objetivo de visualizar la amplia variedad de profesiones y trabajos que existen tanto para el hombre como para la mujer., la idea le gustó mucho.

En una mesa había expuesto diferentes objetos como un casco de motorista, unos grilletes, un tablero de ajedrez o un gorro de bombero, entre otros, y a través de varias pistas sobre profesiones se iban descubriendo a quién pertenecían. Esta actividad se presenta dentro del proyecto de colaboración de Evax con Inspiring Girls, que tiene como objetivo aumentar la visibilidad de modelos y roles femeninos en las diferentes profesiones.

"Estoy encantada haciendo este taller. El año pasado me dieron el premio de Inspiring Girls (Chica Inspiradora) en esta campaña que hace Evax para mostrar mujeres que nos hemos dedicado a hacer cosas que nos gustan y demostrar a los niños y a las niñas que se puede ser lo uno quiera. Me encantan los críos y tengo una paciencia infinita". Así lo explicó.

Ha estado un poco pachucha con el dichoso Covid, aunque afortunadamente ya está recuperada. "Tengo un montón de trabajo, con una previsión de año muy buena. Si no pasa ninguna debacle mundial, tenemos más de 50 conciertos y vamos a parar en diciembre, siempre lo hemos hecho en octubre, pero este año no ha sido posible".

Al preguntarle por su madre contó que está muy bien, que acaba de cumplir 93 años y recordó que cuando cumplió 90 estuvo Mariñas, y que también lo volvió a celebrar en la Peña Cuarto Poder donde Jesús era nuestro presidente. "Yo no tuve una amistad con Jesús como tienen otros compañeros, pero sí es cierto que le he tratado desde que yo tenía 14 años, y yo como fan y como persona que me dedico al corazón, veo con mucha tristeza su fallecimiento. Él era un moderno, era más incisivo,que otros que ya no están como Trialasos o Montini, que ya está retirado. Siento mucho esa desaparición de ese tipo de prensa. Jesús claro que en algún momento se metió conmigo, y había veces que no lo entendías, pero era así, era muy grande" Así lo describió con cariño.

Volviendo al tema del trabajo recalcó lo imposible de hacer teatro 'por falta de tiempo, y como ella misma dijo, lo mucho que disfruta presentando Cine de Barrio. "Estoy tan feliz, sí un día me dicen que me tengo que ir, no dudaría en agarrarme para quedarme allí. Es un tema que conozco, que defiendo, es como la prensa del corazón, es que lo conozco muy bien, se de quien estoy hablando, me conozco las películas y es un lujo recibir a invitados que han estado en esas películas. La pena es que ya muchos no están". Tiene contacto con Concha Velasco, por la que siente una gran admiración. "Nos enviamos mensajes y tenemos una visita pendiente, y estaré eternamente agradecida por haberme dado el visto bueno para ella dejar el programa cuando quiso dejarlo y que entrara yo, y con eso me quedo. Tengo un gran cariño a Concha, no solo por eso, sino también por ser una persona que ama el cine, el teatro, la televisión... Es que no hay otra como Concha, es como de Broadway." De esa manera la describió.

Está encantada con todo lo referente al himno de la Copa del Rey, además es del Atlético de Madrid: "Ahí nos queda eso de haber escrito el primer himno oficial de la Copa del Rey. El salir a un estadio , un lugar donde nadie ha pagado una entrada por verte a ti, y decir cómo va a salir esto, y que haya salido tan bien, nos deja muy contentos".