Enrique del Pozo se planta contra la soberbia de Jorge Javier Vázquez: "No tengo miedo"

El controvertido paso por Supervivientes de Rubén Sánchez Montesinos, el novio culturista de Enrique del Pozo, no está dejando indiferente a nadie. Pese a ser el primer expulsado de la edición y convertirse en el parásito de la isla la relación con sus compañeros cada día es más tensa. Durante la mayor parte del tiempo vive en soledad en una parte de la isla lejos de los demás concursantes, sin embargo esta semana ha pasado tiempo con Alejandro Nieto y Enrique de Bordón como parte una prueba.

La convivencia entre ellos estuvo a punto saltar por aires después de que Rubén acusase a su compañero Alejandro Nieto de "homófobo" y "agresivo", una artimaña para ganar protagonismo que ya había utilizado anteriormente durante una discusión con Kiko Matamoros. "A ver si te echan por agresor", le llegó a decir a su compañero porque según él, lo menospreció por su condición sexual y afirmó que llegó a amenazarle "con pegarle" si le robaba algo de su zona. Hay que recordar que el concursante parásito puede robar comida a sus visitantes, pero no puede cruzar palabra con ellos. Una regla que Rubén no ha cumplido en ningún momento.

Alejandro se defendió de los ataques negando en todo momento que se refiriese a la orientación sexual de su compañero: "¿Yo te he dicho eso? Jamás". En su defensa salió Ignacio de Borbón, que acusó a Rubén de querer "hacerse la víctima usando temas muy delicados". "Me has llamado 'maricón'. Un respeto para todos los homosexuales. Y que quede claro una cosa, no soy maricón, soy homosexual. Las cosas bien dichas, soy culturista, atleta y persona. Pero maricón aquí no hay nadie", insistió Rubén.

Enrique del Pozo se enfrenta a Jorge Javier

Esta situación tan desagradable fue objeto de debate en el plató, donde se encontraba Enrique del Pozo, que regresó después de dos semanas plantando al programa. El colaborador se negó en rotundo a asistir a las galas anteriores, así como a participar de forma telemática. La tensión con Jorge Javier Vázquez fue más que evidente, llegando a explotar cuando el presentador calificó a Rubén de "plasta" y "chapas": "¡Qué novio más plasta tienes! Menudo chapas". "En persona es todo lo contrario, pero para mí no, es un tío maravilloso", se defendió Del Pozo, unas palabras que Jorge Javier aprovechó para saldar cuentas: "Bueno es que tú eres igual. Sois tal para cual".

Enrique del Pozo siguió defendiéndose y la tensión fue en aumento: "Perdona, no te confundas, es que yo no tengo miedo a nada y contesto. Es lo que te molesta a ti, que yo conteste, hay que hacerlo de vez en cuando aunque te respete", le increpo mientras Jorge Javier se reía, haciendo gala de su soberbia habitual. "Tiene un corazón de oro, nada más entrar le llamaron anónimo, fracasado y le dijeron que no tenía valores. Tendrá los defectos que tú quieras, está solo, no le estoy justificando pero esta siendo muy duro para él, se ha equivocado. Es un tío muy sensible", insistió el tertuliano sin obtener respuesta del presentador, que lo ignoró y continuó con el programa.

La nueva compañera de Rubén

Ainhoa Cantalapiedra se convirtió en la nueva aspirante a parásito después de ser expulsada en las nominaciones que la enfrentaban a Alejandro Nieto, Kiko Matamoros y Juan Muñoz. La triunfita tendrá que convivir durante unos días con Rubén y serán los espectadores los que decidirán cuál de ellos se convierte en el segundo expulsado definitivo de la edición y volver a España.