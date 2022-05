Rocío Carrasco deja plantada a su 'hermana' Carmen Borrego en su día más importante

Este fin de semana se celebra uno de los eventos más esperados para la familia Campos. Se casa José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y primer nieto de María Teresa Campos que pasa por la vicaría. El enlace tendrá lugar este sábado en la finca El jardín de Tegueste, situado en Torrejón de Velasco (Madrid), donde el discreto miembro del clan Campos dará el 'sí quiero' a Paula, la mujer de su vida con la que lleva años de relación.

Carmen Borrego será quien lleve a su hijo de 32 años, que es ayudante producción y operador de cámara en Telecinco, del brazo hacia el altar ante la emocionada mirada de María Teresa Campos, que verá así cumplido uno de sus sueños"Mi madre ha sido mucho de sus yernos, al igual que mi abuela. Soy un poco como ellas", ha reconocido Carmen Borrego, que se define como "la suegra más pesada del mundo". No obstante, ha admitido que Paula "es maravillosa" y que mantienen una relación "muy buena" con su familia: "Me sumo a la frase de Rocío Jurado: "Quien le haga un bien a mi hijo, yo le pongo un trono". El que le haga mal, nunca me tendrá como amiga".

Pese a que Carmen Borrego ha declarado que la intención siempre ha sido organizar una boda "íntima y familiar", habría dos invitadas muy especiales que finalmente no asistirán: Belén Esteban, que continúa recuperándose de su rotura de tibia y peroné y Rocío Carrasco, que habría declinado la invitación. Especialmente llamativa es la decisión de la hija de Rocío Jurado, que siempre se ha considerado como una hermana para Carmen.

Al parecer, Rocío Carrasco tiene otros planes y en ellos no encaja la ceremonia del hijo de una de sus grandes amigas, así como el posterior convite en la citada finca. A pesar de que Rocío y Carmen siempre han presumido de ser familia y estar presentes en miles de momentos buenos y malos de la vida de la otra, en esta ocasión no será así. "No es una boda de famosos, es una boda familiar", explicó este jueves Carmen Borrego, disculpando la decisión de Rocío: "Rocío no viene porque no puede, porque tiene cosas que hacer… y Belén ya sabemos cómo está".

Aunque sus compañeros quisieron saber si su relación con Rocío Carrasco se ha visto afectada en los últimos años, Carmen prefirió no entrar en polémicas: "No puede venir a la boda y no tengo ningún problema, a lo mejor lo tenéis vosotros, yo, desde luego, no lo tengo, ninguno. No voy a entrar en el juego este. Tendrá sus motivos para no venir".