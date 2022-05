Chanel, la artista que despreció la izquierda, consigue un histórico tercer puesto en Eurovisión

Noche de infarto la que se vivió este sábado en la gran final de Eurovisión 2022. Chanel Terrero, representante de España ha conseguido algo histórico: un tercer puesto, igualando así a lo logrado en el año 1984 con Bravo y su recordada canción "Lady, lady" y superando el cuarto puesto de 1991 de Sergio Dalma y su "Bailar pegados" y consiguiendo por tanto la mejor posición para la delegación española en 27 años.

La locura por Chanel en Europa fue palpable desde su llegada a Turín, acaparando todos los flashes y provocando las mayores ovaciones durante los ensayos. Una pasión por la representante que no fue tal en España, al menos por parte de ciertos sectores de la izquierda que durante semanas trataron de boicotear a la artista al no cumplir los cánones femeninos que ellos consideraban adecuados para merecer tal honor.

Su estupenda interpretación de la canción "SloMo", donde derrocha sensualidad, seguridad y profesionalidad gracias a su hipnotizante coreografía consiguió desbancar a las dos grandes favoritas del Benidorm Fest, Rigoberta Bandini y su tema Ay Mama, cuya letra la llegaron a utilizar en sus mítines políticas como Irene Montero, y el trío gallego Tanxugueiras.

Al contrario de Chanel, estas candidaturas sí contaban con la aprobación de las feministas y de la izquierda en general por lo que tras su victoria comenzó una durísima campaña de desprestigio contra ella y la canción. Una situación que llegó a tal extremo que Unidas Podemos y los nacionalistas gallegos del BNG, a los que más tarde se unió CCOO, intentaron boicotear a la ganadora y pusieron en duda el resultado del Benidorm Fest pidiendo explicaciones a RTVE.

Llama la atención que esa izquierda que tantas veces clama contra el bullyng, cacarean sobre feminismo y diversidad racial, cargasen tan duramente contra la representante hasta el punto de tener que abandonar durante una temporada las redes sociales: "Miradla: es latina, choni, inferior. ¡Si se llama Chanel!", llegaron a clamar algunos, que no la consideraban digna representante del gobierno más progresista de la historia. Esos que ahora se han rendido a la evidencia: Chanel ha sido una de las mejores representantes que ha tenido nuestro país en los últimos años.

Por su parte, la artista optó por esquivar las críticas y centrarse en lo verdaderamente importante: "Es verdad que hemos trabajo fuerte para llevar una candidatura cerrada al Benidorm Fest, pero no hay límites para la imaginación, ni para el arte y siempre se puede trabajar y pulir", explicó Chanel después de su victoria. "Al final este es el resultado y no puedo más que agradecerlo y estar feliz. No quiero centrarme en las críticas, quiero centrarme en el trabajo".

Los antitaurinos contra Chanel

Tampoco se libró de las críticas el espectacular traje que Chanel ha lucido en la final inspirado en la cultura andaluza y homenajeando a la tauromaquia. "Lo que se pretende es que España sea reconocible a primera vista", explicó el diseñador Palomo Spain a Chic. Así mismo, aclaró que la chaqueta se asemeja a la portada de la Ferie de Sevilla debido a los puntos de luz y a los redondeles que lleva bordados.

El traje ha recibido multitud de elogios a nivel nacional e internacional pero también críticas de sectores de la izquierda y antitaurinos que acusaron al modisto de hacer "apología del maltrato animal". La cultura española ha sido fuente de inspiración durante años para multitud de diseñadores y así lo ha querido defender Palomo Spain. "Hay mucho de la feria, del mes de mayo, del mundo goyesco. Parece más una chaqueta goyesca que una de torero, pero como no entendemos la historia o la cultura, la crítica siempre es muy fácil"

Palomo ha apostado por este diseño para que Chanel se encuentre cómoda en el escenario a la hora de bailar y moverse. Durante una charla que Libertad digital mantuvo con el diseñador, ya explicó lo complicado que resulta hacer este tipo de diseños. Un traje cómodo técnicamente "pero sin olvidar que ella esté bella, novedosa, atractiva y que brille como nadie".

Su brillante currículum

Chanel Terrero es bailarina y actriz nacida en La Habana en el año 1991. A los cuatro años vino a vivir a España donde se formó en ballet, clásico, jazz, gimnasia rítmica, canto e interpretación. Disciplinas que le han valido para hacer una de las actuaciones más impecables del Benidorm Fest pese a no partir como una de las favoritas de los eurofans.

Ha participado en musicales como El Rey León o Mamma Mía y pronto será la protagonista del nuevo musical de Nacho Cano, Malinche. Como bailarina, llegó a actuar junto a Shakira durante de la gala de los MTV Europe Music Awards en el año 2010. Y como actriz la hemos visto en varias series de televisión como Águila Roja, El continental o El secreto de Puente Viejo.

Recientemente, participó en el casting del remake de la película West Side Story que ha estrenado recientemente Steven Spielberg. Concretamente, para hacer el mítico papel de Anita. Finalmente, se quedó entre las cinco finalistas pero no pudo hacerse con el papel.