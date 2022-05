Pablo Rivero: mujeriego en 'Cuéntame' y todo lo contrario en su vida íntima

Es Pablo Rivero uno de los cuatro protagonistas que llevan más de veinte años ligados a la serie Cuéntame lo que pasó, la más longeva, que ha alcanzado ya cuatrocientos capítulos; el primero se estrenó en 2001 y en los que, sucesivamente, fue estudiante de Derecho, abogado laboralista, ocasional periodista y luego contratado como profesional sin pasar por la Escuela de Periodismo ni la Facultad, presentador de informativos en TVE, reportero de guerra, para últimamente ser uno de los responsables de la Oficina de Prensa de Presidencia de Gobierno, en los tiempos del PSOE. Buena carrera… Un personaje, por lo contado, sujeto a experiencias muy diversas, que el actor madrileño desempeña con naturalidad y ya con suficiente oficio ante las cámaras. También ejerce de mujeriego, seductor de una compañera de prensa, reportera gráfica, una abogada, una jefe de empresa, lo que contrasta en este Tony Alcántara de ficción con la vida íntima de Pablo Rivero, que se declaró públicamente homosexual hace no mucho tiempo, con pareja, padres de un niño nacido por gestación subrogada.

Ana Duato, Imanol Arias, Irene Visedo, Pablo Rivero y Carmen Climent | Gtres

Pablo nació en Madrid el 11 de octubre de 1980. No ha vivido, por tanto, a sus cuarenta y un años, los sucesos que le acontecen en Cuéntame.... Desde su infancia ya demostró tener mucha imaginación para compartir con sus condiscípulos aventuras que se inventaba. Cualidad que mantuvo en la adolescencia y juventud hasta que ya treinteañero le sirvió para publicar hasta la fecha cuatro novelas. Una actividad que alterna con su condición de actor, después de haber cursado estudios de Comunicación Audiovisual. Intervino en series de gran audiencia (El Comisario, Compañeros, La Casa de los líos) hasta que desde aquellos papeles de poca importancia saltó al que le ha proporcionado la notoriedad que disfruta en Cuéntame... Asimismo ha pisado varios escenarios representando El sirviente, Fausto, La caída de los dioses… En esta última obra teatral el personaje de su madre cayó en manos de una de sus actrices preferidas, Belén Rueda.

Lleva ahora Pablo Rivero, rubio y pecoso, barba de las que se han puesto de moda y un bigote que nos recuerda al que llevaba el legendario Errol Flynn. Como tal aparecía recientemente en las páginas de Diez Minutos. Donde le confesaba a la excelente entrevistadora Rosa Villacastín: "El día que llevé a mi hijo a la guardería… se me caían las lágrimas". Ese deseo de alcanzar la paternidad lo tuvo más presente que nunca cuando vivió una temporada en Nueva York. Solo, paseando entre la multitud, al contemplar a parejas con coches de niños, comenzó a pensar en la posibilidad de tener un hijo propio entre los brazos.

Pablo Rivero y su familia | Instagram

Tiene Pablo un espíritu sensible y un carácter discreto, que defiende para librarse del acoso periodístico. Desde hace unos años, cuando decidió con su compañero ser padres de un niño merced a un vientre de alquiler trataron ambos de impedir que los fotografiaran para que esas imágenes no cobraran dimensión pública. Así es que, antes de que eso sucediera sin su permiso, optó por difundir en su cuenta de Instagram una de ellas, tomada por la espalda, de los tres: él mismo, su amante y el niño rubio cogido de sus manos. Bonito documento. Paralelamente concedió una entrevista a la revista Shangay, editada especialmente para la comunidad LGTBI, donde incidía en ese triángulo familiar que le supone equilibrio emocional. Confiesa vivir muy contento al tener esa familia: "Vamos al colegio los tres agarrados de la mano del pequeño y nadie nos mira raro". En adelante podría ser que fueran padres de nuevo. Con el mismo método de gestación, claro.

Su vida artística, que se resume por las veinte series televisivas en las que ha intervenido, veinte películas y una decena de representaciones escénicas, le han obligado en particular los últimos años a disponer de poco tiempo libre. Añádase a ello su producción literaria. Mas, para disfrutar cuando le es posible del descanso en un lugar apacible y nada ruidoso, eligió una vivienda fuera de Madrid, en el campo. Ha superado dos veces el contagio del coronavirus. Cuando llega a la capital es frecuente que le pidan fotografiarse con él, a lo que accede gustoso. Lo que no soporta es que no le pidan permiso. Siendo chico bonachón, entonces saca su mal genio oculto.