Chanel abarrota San Isidro a su regreso a Madrid e ignora las críticas de la izquierda

Hacía tres años que el paseo de la Ermita de San Isidro no recibía a los políticos, que han venido engalanados de chulapos, y este año, sin que el coronavirus sea el protagonista, han acudido a la Pradera, donde han mostrado con efusividad su apoyo a Chanel en Eurovisión y volver a las verbenas.

La cantante Chanel, tercera clasificada de Eurovisión 2022, ha dicho que llega "contenta" y "cansada" de la cita europea celebrada en Turín (Italia), y ha asegurado que la experiencia que ha vivido junto a todo su equipo y la gente que le ha brindado su apoyo está siendo "única".

En declaraciones a los medios a su llegada este domingo al aeropuerto de Barajas, la artista de origen cubano, catalana de adopción, ha señalado que lo mejor que se lleva del certamen es "la experiencia" y el "trabajo duro de tantos meses".

"No nos lo esperábamos para nada, lo vivíamos en el momento, estábamos alucinando, de verdad, ha sido un trabajo tan duro de tantos meses que, al final, cuando nos bajamos del escenario, dijimos ‘da igual lo que pase, para nosotros ya hemos ganado’", ha expresado.

Desde las 17.00 horas, una decena de periodistas y algunos fans, en su mayoría adolescentes, han montado guardia en una de las salidas de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas para, en ambos casos, intentar hablar con ella.

Entre gritos de 'ganadora' y una fuerte presencia de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la cantante ha aparecido a las 18.00 horas saltando, con los brazos en alto, muy efusiva y visiblemente contenta, y ha agradecido el recibimiento a los medios de comunicación y a los fans.

El momento actual está siendo "muy fuerte" para la cantante, que considera "un sueño" que "estamos viviendo juntos" su triunfo en Eurovisión.

Preguntada por aquellas personas que, tras su designación como representante española en el concurso musical, no confiaron en ella, Chanel ha asegurado que no tiene "nada que decirles" porque no se está enfocando "en lo malo", sino que dirige sus energías hacia "las vibraciones bonitas".

La cantante, que lucía unas gafas de sol negras con la letra ‘ch’ en una de las patillas, ha asegurado que, pese a estar exhausta, viene con "ganas" de abarrotar la Plaza Mayor de Madrid, donde actuará esta noche, y también ha incidido en que, entre sus planes a corto-medio plazo, destacan dos necesidades primarias: "dormir" y "comer una paella".

Los políticos acuden a San Isidro

Del éxito de Chanel en Eurovisión, que quedó tercera tras obtener anoche el mejor resultado español desde 1995, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha celebrado que "una hispanocubana haya dejado tan bien a España, estamos muy orgullosos de ella. Es que las hispanocubanas son especiales", ha ironizado refiriéndose a sí misma, ya que ella también es de origen cubano.

Acto seguido ha acudido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha disfrutado de su primer San Isidro en Madrid y ha arropado a las portavoces de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso y Alejandra Jacinto, quienes también han acudido de chulapas.

Revive la espectacular actuación de Chanel y su sensual "SloMo"

Las dirigentes de Podemos han aprovechado para recordar que se cumplen once años del movimiento 15M y que "muchas de las preguntas que se formularon entonces siguen sin ser respondidas", y ha señalado como temas pendientes la desigualdad "y la sensación de injusticia", en palabras de Díaz, quien, además, ha celebrado la "sororidad" de las mujeres que han celebrado el éxito de Chanel, a pesar de que apoyasen a Rigoberta Bandini o Tanxugueiras.

Agarradas del brazo y también de chulapas, han ido a la pradera las líder de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre, quienes han aseverado que "es un gusto estar aquí otra vez" porque es el día "perfecto para ser y sentirse madrileño".

"Hoy es día de doble celebración después de ver el resultado de ayer de Chanel", ha clamado efusiva García, quien ha considerado a Chanel una "pedazo de artista".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, también ha ido en dupla a la pradera, acompañada y conjuntada de chulapa con su madre, y ha asegurado que había "muchas ganas de verbena", después de dos años muy duros; "es una alegría poder volver a sentarse en el césped con tu familia y tus amigos".

Por su parte, la portavoz socialista, Mar Espinar, ataviada con parpusa y chaleco, ha celebrado poder ver las caras de los vecinos en la pradera y ha animado a los madrileños a disfrutar con precaución de las festividades, en tanto que "el virus sigue ahí", al tiempo se ha mostrado feliz por "poder estar con los madrileños" de nuevo y compartir "cervezas" y "panceta".

También con parpusa, ha acudido el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, quien ha defendido la "batalla" de su partido por defender la cultura y, qué mejor día que hoy, para "comer rosquillas y tomar una limonada en la pradera venerando al santo".

Una de las personalidades de Madrid que no se ha dejado ver por la pradera ha sido la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien no ha acudido a esta zona de celebración, cercana a la ermita. Algunos curiosos preguntaban a los periodistas "¿Y Ayuso cuándo viene?".