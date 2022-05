José Manuel Soto, lleva más de 40 años dedicado al mundo de la música. Empezó escribiendo canciones para el Coro del Rocío de Triana, en 1980, del que fue director varios años. Y en el 86 grabó su primer disco, y desde entonces su carrera ha sido imparable.

Ahora el sevillano va a conseguir realizar uno de sus sueños, el estreno de un Concierto Sinfónico en La Maestranza. "Todo esto es por una buena causa, es la primera vez que lo voy a hacer y no sé sí habrá un segunda porque es muy complicado y muy costoso. Pienso que al menos una vez en la vida hay que hacerlo. Se va a hacer a favor de Andex y La Fundació Alalá. También van a participar mis hijos Jaime y Marcos, que su nombre artístico es Mi Hermano y Yo, Siempre Así, que son muy amigos míos, Laura Gallego, que es una coplera fantástica, tiene una voz que recuerda a la Jurado y es posible que haya alguna sorpresa. Todo esto se va a realizar con la Orquesta Sinfónica de Málaga." Así me lo contó durante la conversación que mantuvimos.

Este proyecto nació hace unos años, pero tuvo que suspenderse por el coronavirus. "Pensamos hacerlo en el 2021, pero no fue posible, y por fin lo haremos el próximo 21 de junio en La Maestranza. Coincide con el día europeo de la música, y también es el primer día del verano, la noche más corta del año. Tengo mucha ilusión porque no es nada fácil, por la adaptación de las canciones, aparte de los gastos que son elevados. Pero me decidí y también lo vamos a hacer en el teatro romano de Mérida el 17 de septiembre. Me hace mucha ilusión el poder contar con mis hijos, porque hacen canciones muy buenas, tienen mucho talento, son muy guapos, y yo lógicamente les ayudo en lo que puedo, aunque saben perfectamente buscarse la vida".

José Manuel y su mujer Pilar, llevan 33 años casados y son un matrimonio que siempre han estado muy unidos. " El secreto es sobre todo el cariño y el respeto mutuo. Cada uno tenemos nuestro mundo, y ella respeta totalmente mi trabajo".

Al preguntarle por la actuación de Chanel en el Festival de Eurovisión, su repuesta fue muy clara. " M ha parecido espectacular, transmite fuerza y carácter. Cuando la ví me ha parecido una estrella. Yo no soy muy de Pop, soy más intimista, pero esa puesta en escena es insuperable. Lo tuvo que pasar muy mal cuando se metieron con ella. Ha demostrado que es una artista, con un gran trabajo en cada paso de baile".

Las entradas se venden en El Corte Inglés, con precios que oscilan desde 22 euros a 80. Así lo contó.