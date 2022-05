Chabelita irrumpe en 'Supervivientes' y para los pies a Charo Vega

La salida de Charo Vega de Supervivientes anticipaba polémicas con Isabel Pantoja. Y así ha sido de la mano de una tremenda indirecta que ha enfadado a la hija de la tonadillera, Chabelita.

"Yo no me he tenido que casar con ningún torero para ser famosa", dijo Charo Vega, recordando que es hija de Gitanillo de Triana. "No me he tenido que casar con nadie para ser famosa, nunca", dijo en referencia a Pantoja.

Unas palabras que han provocado la reacción de Chabelita, que desde sus redes sociales ha compartido un texto criticando a Charo Vega y tildando de "machista y mentira" sus palabras.

Una defensa de su madre que resulta significativa en tanto Isabel Pantoja vive separada de sus hijos desde hace meses, atravesando una complicada situación familiar que solo su triunfo en el reciente juicio en Málaga ha podido aplacar en cierta medida.

"Mi madre ya era artista años antes de casarse. Tanto es así que fue el propio Paco quién actuó a uno de sus conciertos para conocerla", ha escrito una indignada Chabelita, que destaco la falsedad de Charo Vega al considerarse amiga de su madre.

La situación anticipa tensión en los platós, pues a buen seguro será Chabelita la encargada de defender los intereses de su madre en plató una vez Charo Vega tenga que explicar sus palabras en Madrid.