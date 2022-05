El anunciado regreso a televisión de Carlota Corredera se queda en el aire

Carlota Corredera vive alejada del foco mediático desde que "abandonó" Sálvame el pasado mes de marzo por los fuertes cambios que sufrió el programa. La presentadora da pequeñas pinceladas de su nueva vida a través de sus redes sociales: desde su reciente escapada a Jávea con su marido, Carlos de la Maza, y su hija Alba; su gran viaje a Kenia o iniciativas solidarias.

La gallega dice estar descansando de la vorágine que supuso su radical apoyo a Rocío Carrasco, un posicionamiento que le pasó factura y le granjeó gran rechazo y numerosos enemigos, como los seguidores de Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno y la familia Mohedano. "Estoy muy bien y ahora mismo estoy disfrutando del tiempo que no he tenido durante muchísimos años. Me lo he tomado todo con más calma y me estoy dedicando más a mí y a mi gente. Yo estoy muy contenta", confesó, dejando claro que no echa de menos su trabajo en televisión.

Corredera reapareció muy bronceada durante la presentación de un programa de televisión de Amazon Prime y reconoció que no ve Supervivientes, el programa estrella de Telecinco. "Para desconectar, para reconectar conmigo y poder cargar pilas para los proyectos futuros, necesitaba desconectarme y, sobre todo, desintoxicarme de todo, de estar tan pendiente de todo", aseguró.

"Tengo pequeños titulares de cómo va la cosa, pero de verdad que no estoy viéndolo. De momento, no tengo mono de reality pero si lo tengo, desde luego lo veré", apuntó, desvelando hasta qué punto se ha alejado de todo tras abandonar Sálvame.

¿Tiene nuevos proyectos en cartera? Eso se dijo tras su salida de Telecinco, aunque sigue siendo "muy pronto" para poder adelantar nada. "Hay tele y hay cosas que no son tele, eso es todo lo que te puedo decir", desveló, insistiendo en que ahora no piensa en volver a la carga, sino que su "prioridad" es "cargar las pilas, que es lo que más necesito para poder afrontar cualquier cosa". "Hay proyectos, hay ideas, cosas que se van perfilando pero ahora mi prioridad es recuperarme de tanto trajín, tanta exposición y tanto, tanto", confesó.

El pasado mes de marzo, La fábrica de la tele anunció que Corredera tendría un programa propio del que, de momento, no hay noticias. Carlota emprendía "un nuevo proyecto profesional" con ellos que "mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma". La misiva decía que, tras su último día en Sálvame, "estará al 100% en el desarrollo del nuevo espacio con el equipo de I+D de la productora, con el que ha empezado a trabajar hace unas semanas".

Sin embargo, la operación Deluxe tendría mucho que ver con su ausencia en televisión. La Policía Nacional pidió imputar a la periodista por difundir "datos reservados obtenidos ilícitamente" sobre el cantante Omar Montes. "Se aprecia la existencia de pruebas para la imputación de un delito de revelación de secretos a Carlota Corredera por la difusión mediática de los datos reservados de carácter personal ilícitamente obtenidos de Omar Montes", asegura el informe policial al que tuvo acceso Libertad Digital.

Fuentes de la causa consultadas por LD aseguraron que el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, no ha decidido hasta la fecha imputar a Carlota Corredera por revelación de secretos. No corrieron la misma suerte otros compañeros del programa como Kike Calleja o David Valldeperas.