Sálvame airea "el secreto sexual" de Pipi Estrada: "No va a gustar a tu pareja"

El pasado 27 de abril Pipi Estrada regresó a Sálvame después de una década alejado del espacio producido por La fábrica de la tele. Desde entonces han sido constantes sus enfrentamientos con Terelu Campos, con la que mantuvo una relación durante dos años, y con algunos de sus compañeros de programa como Rafa Mora o Lydia Lozano. Este martes, la dirección del espacio anunció que una información muy delicada sobre el tertuliano había llegado a la redacción: "No va a gustar nada a tu pareja", advirtieron.

Según un testigo, Pipi tiene un "hobby inconfesable" que practica desde hace años: el intercambio de parejas. Al parecer, el comentarista frecuenta locales destinados a este tipo de prácticas, algo que él mismo reconoció: " Tengo que reconocer que yo frecuenté este local, de manera muy asidua, el último año con Miriam" , dijo. "Iba a un local de intercambio de parejas y tengo que desvelar algo que no gustará a mucha gente. Era el único hombre que entraba solo en ese local de intercambio de parejas", añadió, afirmando que entraba solo gracias al dueño del negocio, con el que mantiene una gran amistad.

Pipi desveló que acudió a este tipo de locales durante su "crisis final" con Miriam Sánchez. "No había relación carnal y yo soy una persona que, guste o no guste, soy muy activa y muy pasional y necesito", añadió. El colaborador tuvo que recurrir a estos locales para evitar ser captado por la prensa: "Cada vez que salía por Madrid siempre me sacaban cosas de que había estado con mujeres y yo no había tenido ninguna relación con ellas".

"Ante esta situación, que me parecía vergonzosa para mis hijos, pensé en cómo podía disfrutar de mi momento. Pues yendo a este local divertido, donde me lo pasé muy bien", explicó. Además aprovechó para hacer un alegato a favor de este tipo de negocios: " En este tipo de lugares la cultura es mucho más sana que en una discoteca donde te dan una paliza o te ofenden. Aquí cada uno elige el momento de con quien quiere estar y cuando quiere estar". Ante las críticas de algunos compañeros, Pipi Estrada insistió: "He conocido matrimonios que se han salvado gracias a estos lugares".