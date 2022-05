Bertín Osborne y Fabiola Martínez reciben el apoyo de la infanta Elena

La duquesa de Lugo ha querido mostrar su apoyo asistiendo a un acto de la Fundación Bertín Osborne, una cita a la que también acudió Alfonso Diez. La hermana del rey Felipe, en calidad de directora de proyectos de la Fundación Mapfre, comentó hace unos días que su padre el rey Emérito estaría muy feliz de ir a Sangenjo a las regatas. Un deseo que a día de hoy ya es un hecho.

Bertín y Fabiola, a pesar de su divorcio, mantienen una relación excelente, sobre todo porque los dos están totalmente involucrados en esa fundación para niños con parálisis cerebral. El acto de hace unos días consistió en presentar un servicio integral de apoyo y acompañamiento a las familias con necesidades especiales a través de dicha fundación. Una iniciativa que se presentaba con el nombre de +Family en el Hotel Santo Mauro . "Es impresionante escuchar a estas familias y con qué alegría salen adelante". Así lo expresó la Infanta.

Por su parte Bertín Osborne explicó que el camino que han recorrido, desde el nacimiento de su hijo Kike, que ya tiene 14 años. Les dijeron que no iba a tener ningún desarrollo, que sería un vegetal y que no había nada que hacer, pero la reacción de Fabiola fue totalmente diferente. Con esta aplicación +FAMILY se ofrece apoyo a las familias durante las 24 horas del día. Hay más de 180.000 personas con esa enfermedad, y muchas de ellas no saben dónde dirigirse ni como tramitar ayudas sociales, medicas, legales, psicológicas y demás.

Bertín quiso dejar claro que ha sido Fabiola el artífice de este proyecto. Desde el año 2009 la Fundación Betín Osborne ha atendido a más de 3.000 familias, han hecho talleres, proyectos y claves para afrontar situaciones muy complicadas. "Kike iba a salir adelante, y tiene una calidad de vida. Eso cuesta dinero y tiempo, y no lo tienen todas las familias, motivo por el cual nació la fundación".