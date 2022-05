Destapan el enfrentamiento del hijo de Carmen Borrego y David Valldeperas en publicidad

Carmen Borrego sigue afrontando las consecuencias mediáticas de la boda de su hijo. La colaboradora ha tratado de explicar todas las polémicas en Sálvame, la más importante de todas las desvelada por Kiko Hernández, que aseguró que el hijo de Carmen Borrego llegó a encararse con el director de Sálvame, David Valldeperas, por desvelar más de la cuenta en su programa.

Todo ocurrió después de que Carmen Borrego, la semana pasada, amenazase con marcharse del programa. En esa publicidad baja el hijo de Carmen, José María Almoguera, que estaba preparando cosas de su programa Viva la vida y le dice al director del programa 'tú a mí no me vas a joder la boda", contó Kiko, que aseguró que él "estaba delante y lo que dijo fue 'mañana no venís a grabar mi finca".

Un relato que fue apoyado por María Patiño, también presente. Kiko llegó a contar también lo que contestó un atribulado Valldeperas, que replicó que "tú a mí no me vas a hacer la escaleta del programa".

A continuación, Kiko disparó con bala a Carmen Borrego, que trataba por todos los medios de negarlo y defender a su hijo, asegurado que no se había comportado igual en Viva la vida. "¿Le ha dicho lo mismo tu hijo a Viva la vida por lo que hicieron durante la boda? ¿Ha ido a por Alejandra después de los comentarios que hizo postboda?".

Mientras tanto Pipi Estrada, vestido como Terelu Campos el día de la boda, no dejaba de marear y complicar la situación para poner nerviosa a la hija de María Teresa Campos.