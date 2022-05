Rigoberta y Tanxugueiras se rinden ante Chanel: "No hubiésemos quedado tan bien en Eurovisión"

Rigoberta Bandini y el trío Tanxuguieiras también se han rendido a los pies de Chanel Terrero después del histórico tercer puesto que consiguió el pasado sábado en Eurovisión. Las competidoras de la artista durante el Benidorm Fest han reconocido el gran trabajo que ha realizado durante estos meses, no solo creando una de las mejores puestas en escena de la historia de nuestro país en el certamen musical, sino por su impecable papel de embajadora española en su gira europea.

Días después de la final, Rigoberta Bandini se ha pronunciado en una entrevista para el programa de radio Islàndia, donde ha confesado haber disfrutado como nunca del festival: "Lo disfruté bastante porque, como ha pasado bastante tiempo, hemos podido cada uno digerir las cosas y ha pasado un poco el ruido". La artista catalana reconoce haber "flipado" con la actuación de Chanel: " Yo tenía muchas ganas de verlo este año más que nunca para ver las propuestas y verlo todo (…) Creo que Chanel fue increíble y al principio de las votaciones, cuando comenzaron a darnos tantos doces, no me lo podía creer".

"Lo vi desde un punto de vista muy sano, porque creo que, realmente viéndolo con perspectiva, era más su sitio", reconoce Rigoberta, quien incluso terminó animándose a vaticinar cuál habría su propio resultado, de haber ganado el Benidorm Fest: "Su show era increíble y el nuestro habría funcionado de otra manera, pero no creo que hubiésemos quedado tan bien, sinceramente. No pasa nada (…) Creo que mi trayectoria es otra y que para este proyecto el suyo era mejor". No obstante, confiesa que su canción favorita era la de Suecia: "Como show, el de Chanel me flipó pero, como canción, la de Suecia me gusta mucho".

Por su parte el trío gallego Tanxugueiras, la opción favorita del televoto en el Benidorm Fest, habló directamente con Chanel en el programa La noche D, en TVE, donde la felicitaron por su éxito: "Hiciste una pedazo de actuación, tanto tú como tus compañeros. Os merecéis no ese tercer puesto, sino, para nosotras, más arriba (…) También la felicitamos, ella bien lo sabe, por el grupo que tenemos todos", añadieron las artistas.

"Lo hiciste de diez (…) Que lo disfrutes, es tu momento. Con tu familia, con los tuyos, con toda España que está contigo. Tienes una carrera muy prometedora", concluyeron las gallegas ante una emocionada Chanel, que agradeció todo el apoyo que está recibiendo desde que comenzó la aventura de Eurovisión.