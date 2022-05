Víctor Elías airea los trapos sucios del concierto homenaje a Rocío Jurado: "Hubo roces"

El pasado miércoles 11 de mayo tuvo lugar en Sevilla el segundo concierto homenaje a Rocío Jurado, similar al que tuvo lugar en Madrid el día internacional de la mujer, en el que varias artistas interpretaron algunas de las canciones más recordadas de la artista. Un show creado por su hija Rocío Carrasco que no ha estado exento de polémica desde que comenzase su producción: varias artistas se quejaron y amenazaron con no actuar debido una cláusula del contrato añadida a última hora, el mínimo porcentaje de dinero que se ha destinado a la fundación Ana Bella y las desavenencias que hubo entre varios de los músicos que participaron en el concierto.

Uno de estos músicos, Víctor Elías, recordado por su papel en Los Serrano, novio de Ana Guerra y actualmente uno de los músicos más reconocidos de nuestro país, se ha pronunciado sobre este conflicto. Elías ejerció de director musical del primer espectáculo, sin embargo, no repitió en la capital hispalense, algo que ha aclarado en las últimas horas con un post en sus redes sociales.

"No suelo hacer estas cosas, pero supongo que hay veces que la vida te cansa. Se ha celebrado un bonito homenaje en el que un compañero andaluz, sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por un tercio de lo que cuesta. Supongo que este mismo compañero luego se quejará de los precios que nos pagan a los músicos y él mismo se pisa y nos pisa. Por supuesto, al promotor, como si le pones un pendrive, mientras no cueste dinero. Mucha suerte. Si algo me deja tranquilo, es que nunca he tenido que pisar a nadie para poder seguir currando. Espero que duerma bien", ha escrito.

Según el músico, la organización del evento ha utilizado sus arreglos musicales para repetir el espectáculo pero sustituyéndolo a él por un músico más económico. Una decisión del promotor, por lo que ha querido dejar fuera de esto a Fidel Albiac y Rocío Carrasco: "No he hecho más polémica, en ningún momento mencioné a Rocío ni a Fidel, no era nada con ellos. Simplemente, como en todas las profesiones, hubo roces entre compañeros y decidí usar las redes sociales, con la libertad que tienen, siempre sin faltar el respeto a nadie, diciendo cómo me sentía", ha aclarado.

Por su parte, ni Rocío Carrasco ni Fidel Albiac ha hecho declaraciones al respecto o explicaron por qué no volvieron a confiar en Víctor Elías para ejercer de director musical en el homenaje a Rocío Jurado en Sevilla.