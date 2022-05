La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce para analizar todos los temas del corazón, incluyendo el gran número de juicios relacionados con el mundo rosa que están a punto de sucederse. Desde la operación Deluxe que amenaza Sálvame hasta otras derivadas como las de Chayo Mohedano y el eterno conflicto de Rocío Carrasco con su ex, Antonio David Flores.

El 13 el marido de Chayo Mohedano, Andrés Fernández, se enfrentará formalmente a las productoras Cuarzo, Mandarina y La Fábrica de la Tele y hasta cinco directores distintos de programas por una supuesta violación de privacidad en la que se reveló su ficha policial en mayo de 2011.

Fernández solicita por su derecho al honor una multa de 12 meses por cuantía de 20 euros diarios. Se trata de una derivada más de la polémica operación Deluxe, a punto de juzgarse también, dado que se trata de un documento obtenido seguramente por el policía acusado Ángel Jesús Fernández Hita.

Imagen del enfrentamiento de Paz Padilla | Telecinco

El 31 de mayo tendrá lugar el juicio de Paz Padilla por su despido de La Fábrica de la Tele y Mediaset en el Juzgado de lo Social nº47 de Madrid. Un juicio en el que se anunció por parte del entorno de la presentadora que "sorprenderán algunos nombres" de los comparecientes y testigos. Padilla alegará "alevosía" por parte de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban a la hora de preparar una salida del plató que derivaría en su despido por abandono del puesto de trabajo.

A todo ello se añade el inminente comienzo del juicio de la operación Deluxe por el presunto espionaje a casi dos centenares de famosos por la productora de Sálvame, La Fábrica de la Tele, con una lista de investigados que asciende a 19. Tal y como recopila La Razón, ya hay ocho acusaciones particulares aceptadas y otras 12 pendientes de ese trámite en un caso de revelación de secretos y, quizá, un posible cohecho por las comidas a las que Gustavo González y compañía invitaban al policía a cambio de información confidencial. El juez está a punto de decidir si prorroga la investigación o no.

El lunes 21 de junio iba a tener lugar el encuentro de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores, con -además- su hija Rocío Flores de testigo. El juicio fue aplazado in extremis, puesto que tenía que tener lugar este lunes 23 de mayo a las diez de la mñanaa.

Una causa que en todo caso tendrá lugar en el Juzgado de Alcobendas, lugar donde se dirimirá el enfrentamiento de Rocío Carrasco con Antonio David Flores por la demanda que le puso ella a su ex por vulnerar su intimidad y honor debido a una exclusiva que concedió hace cinco años. Pide 150.000 euros. Antonio David acusaba a su ex de no ser una buena madre por no haber invitado a sus hijos a la boda. "Mientras ella se casa sus hijos lloran", era el titular.

El 26 de mayo iba a celebrarse María Patiño se ve las caras con Antonio David tras haber asegurado que fue él mismo quien pegó los carteles en los que se le acusaba de maltrato a Rocío Carrasco y que pudieron ver todos sus hijos. No obstante, la periodista ha logrado retrasar su celebración asegurando que resulta incompatible por su horario laboral y que solo puede lunes y martes.

La polémica ocurrió después de la emisión del polémico docudrama Contar la verdad para seguir viva, cuando Mediaset despidió al colaborador, y toda la avalancha de declaraciones y sucesos a raíz del gran pelotazo -y quizá elemento motivador de todo- del docudrama de la hija de Rocío Jurado.