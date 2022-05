Terelu Campos amenaza con abandonar 'Sálvame' por las presiones de La fábrica de la tele

La polémica boda del hijo de Carmen Borrego continúa siendo noticias días después de celebrarse. La ausencia de Belén Rodríguez, el desplante de Rocío Carrasco y las controvertidas declaraciones de Alejandra Rubio en Viva la vida donde declaró que su tía había estado "enfadada" durante toda la celebración, han terminado por salpicar a Terelu Campos. La presentadora siempre en medio de su hermana y su hija en sus enfrentamientos públicos, estalló este jueves en Sálvame después de que el programa presionase para que se posicionara con una de ella y crear así un nuevo cisma familiar.

Terelu comenzó la tarde siendo muy crítica con las declaraciones de su hija, asegurando que aunque se ha sacado de contexto, no fue "un comentario acertado": "No porque no lo piense, sino porque no nos conviene", dijo, dando un pequeño tirón de orejas a su hija aunque restando importancia a las mismas. El programa, por boca de Kiko Hernández, continuó apretando a la presentadora hasta el punto de amenazó con abandonar definitivamente el programa si no se respetaba su puesto de trabajo: "Yo no estoy aquí ni para defender a mi hija ni para hablar de mi hija, que para eso me voy al puto pasillo", advirtió mirando directamente al director del programa.

La presentadora no se quedó ahí y dio un paso más allá contra el espacio de La fábrica de la tele: "Estoy de las mejores formas con todo el mundo, pero mi paciencia tiene un límite. Yo no estoy aquí para tener que sacar la espada y las pistolas, ¿pero qué cojones es esto? Como si mi hija hubiera dicho algo grave, ¡por el amor de Dios! Dijo que Carmen se enfadó y es cierto, porque estaba desbordada porque no podía controlar a todo el mundo y todo le caía encima. La gente le escribía para decirle que se estaban filtrando cosas, es normal que se enfadara, que se agobiara, pero fue solo al principio. ¿Que mi hermana disfrutó de la boda? Como la que más. Como lo hicimos todos porque vimos a los novios felices".

Pese al tenso momento, Terelu se relajó y bajó el tono, reconociendo que cuando alguien hace una exclusiva, "tiene consecuencias": "Sabemos que no sale de él hacer la exclusiva, eso lo ha contado su madre, que se lo ofrecieron a ella y ello se lo propuso. Como me pasó a mí cuando mi hija cumplió 18 años, y probablemente convencí yo a mi hija mucho más para hacerla de lo que lo ha hecho mi hermana con su hijo".

Kiko Hernández aseguró que el programa no estaba tratando de enfrentar a la familia, una afirmación que no convenció a la presentadora: "Hombre, no. Ha querido hacernos una luna de miel aquí a las dos", dijo con sorna, pidiendo al programa que se respete, en medida de lo posible, su puesto como conductora. Y es que pese a que su reincorporación al espacio en febrero fue amable y tranquila, con el paso del tiempo el papel de Terelu como presentadora se ha ido diluyendo y actualmente ejerce más de colaboradora, donde día tras día tiene que contestar a aspectos de su vida .

Tal es la presión que se está ejerciendo sobre ella, que además de tener que hacer frente a las continuas polémicas de su hija y su hermana, ahora ha tenido que ver como La fábrica de la tele ficha a una de las personas que más daño le ha hecho en su vida, Pipi Estrada.