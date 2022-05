Julia Alegre, periodista y viajera, plasma su experiencia en un libro de viajes

Julia Alegre no podría a otra cosa que periodista ya que es lo que ha vivido desde que nació y ha seguido los pasos de sus padres. Esta es su primera obra escrita, en la que cuenta la experiencia vivida en su viaje por Asia, que lleva por titulo Crónicas de una vagabunda. No es un libro de viajes, lo que pretende es explicar que no hay que pasar de puntillas por los lugares que pasamos cuando viajamos. "No sé cuando decidí ser vagabunda, seguramente desde que quise ver mundo. Me he criado con dos periodistas, José María Alegre y Paloma Barrientos, mis padres, y todo esto me viene de nacimiento. Ahora estoy metida en la vida normal, de todo el mundo, casa, trabajo, y me siento muy encerrada y tengo que ver por dónde salgo. A veces es bueno estar un tiempo quieta. Un amigo colombiano me dijo que a mí la casa me pica". Así me lo contó.

Está muy satisfecha con lo que ha vivido. "Como te digo, no es un libro de viajes,en el que aconsejo dónde hay que ir a comer y los lugares que visitar. Este libro contiene las ciudades y pueblos por los que yo pasé, tiene mucho de crónica periodística porque describo lo que me llamó la atención, sus gentes, es un cúmulo de cosas. Es un poco como reunir su historia y cuestionarme temas como vivieron la guerra, como la de Vietnam. Es el periodismo que ejercí en Colombia donde viví varios años. La gente que vive en cabañas y no tiene ni zapatos, pero son felices. Ver a esos niños tan pobres, sentir lo que es viajar siendo mujer y prepararme la maleta llevándome támpax, compresas y medicinas, porque todo eso es un lujo. Es un viaje que quise hacer yo sola, y te puedo decir que conocí a gente maravillosa. Después de esta experiencia soy mejor persona, más humilde. Te das cuenta que tener un baño para ti es una maravilla, tenerlo que compartir y encontrártelo lleno de pelos o aguantar el olor a pies y los ronquidos no es nada agradable. Sin olvidar las chinches en los colchones, almohadas, y cuando te despiertas estar lleno de ronchones. Como te puedes imaginar, todo eso te cambia. Así es mi forma de viajar, y lo defiendo. Vivir siempre así no creo, pero una temporada en Myanmar, la antigua Birmania, y recorrerlo es muy interesante. También estuve en Tailandia, Camboya y Laos.

Barrientos ahora vive en Barcelona. "Trabajo de editora de contenidos en un comprobador financiero y también estoy haciendo un master. Además, estoy viviendo con una persona que conocí en el viaje, y lo nombro en el libro. Llevaba muchos años sin comprometerme con nadie, allí nos conocimos, y ahora vivo con otro mochilero vagabundo. Este libro lo escribí durante la pandemia, porque cuando todo esto estalló tuve que regresar deprisa y corriendo a España, que fue toda una aventura".