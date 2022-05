Guerra en Chipiona por el museo de Rocío Jurado y los 60.000 euros de Rocío Carrasco

El museo dedicado a Rocío Jurado abrirá al fin sus puertas el próximo 1 de julio en Chipiona, localidad natal de la artista. Tal y como publico este martes Lecturas, la revista amiga de Rocío Carrasco, no será un museo como tal, sino un centro de interpretación que albergará "recuerdos, enseres y documentos de la artista chipionera".

Según recoge La Razón, hace unos días el ayuntamiento de Chipiona celebró un pleno en el que se aprobó la modificación del reglamento de régimen interno del Centro de Interpretación de Rocío Jurado, para que sea considerado como tal y no un museo, como estaba previsto. "En el año 2014 la Consejería de Cultura hace una visita a las instalaciones y hace un informe diciendo que este proyecto se puede considerar como un museo, pero que debemos de disponer de un programa de difusión e investigación. Entonces nos recomiendan que tratarlo como un centro de interpretación sería lo ideal, porque requiere de unos requisitos menos importantes", fueron las palabras de Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona.

La oposición mostró su disconformidad con las gestiones realizadas por el equipo de gobierno en relación a los últimos movimientos relacionados con el museo. Consideran que quieren vender a los chipioneros "una modificación" como si fuera "un puro trámite". Además piden modificaciones en otros asuntos, como la gestión del personal: "Si se modifica el nombre también se podría haber modificado otras cosas como la gestión del personal. El reglamento dice que parte del museo va a estar controlado y gestionado por el Concejal de Turismo, y por funcionarios. Hablamos de una figura internacional, y que en su memoria debería haber una persona doliente, que se haga responsable pero que le duela, y ese no es el trabajo del funcionario. No van a repartir ellos el de Rocío Jurado, o a arreglar los trajes...", señaló la concejala de ciudadanos, Virginia Porras. Según la oposición, ese puesto debería de ocuparlo una persona relacionada con la cantante, de hecho en su momento se habló de Amador Mohedano o Gloria Mohedano.

La Razón recoge también la modificación del convenio firmado por Rocío Carrasco y citado en el ayuntamiento para la cesión y el depósito de bienes de su propiedad de cara a la creación de este centro que abrirá sus puertas en poco más de un mes. En él consta el canon de 30.000 euros al año que costará albergar los objetos, trajes y recuerdos de la artista y que irían a para a manos de su hija Rocío Carrasco. En el año 2020 y 2021 existió un crédito de un total de 60.000 euros que no se han gastado y que, en teoría, pertenecen a Rocío Carrasco. "No le podemos pagar nada mientras no se abra el museo. Eso ya estaba hablado desde hace mucho", ha asegurado el alcalde, pese a que hace unos meses aseguró que ese dinero pertenece a la hija de la 'la más grande'.