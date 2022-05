La nueva amenaza que se cierne sobre Casa Real: "El juez de Corinna es un hispanófobo famoso"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para analizar la actualidad social del momento. Centrada, un día más, en la ya finiquitada visita del rey emérito Juan Carlos a España y, en particular, la larga reunión mantenida en Zarzuela con distintos integrantes de la Familia Real, destacando su hijo el rey Felipe VI.

Un encuentro que finalizó con un comunicado oficial difundido por Casa Real que alberga diversas contradicciones que fueron analizaras por la mesa de la crónica rosa de esRadio. Incluyendo el percance sufrido por la reina Sofía, que llegó de Miami contagiada de coronavirus y por tanto tuvo que limitar su presencia en los actos.

Se trata -según la periodista Beatriz Cortázar- de la "excusa más manida de los últimos meses", solo que ahora en boca de un miembro de a Familia Real. Federico Jiménez Losantos señaló en este punto que ella "no quería venir pero aquí la que está más cabreada por las fechorías de Juan Carlos es Letizia. De modo que son deudas que de vez en cuando hay que pagar. Sofía no quería ver a Juan Carlos de ninguna manera, lo de Miami era una cosa antigua y por eso era perfecto, pero no quería volver. El hijo le dijo que tenía que hacerlo", dio el director de Es la mañana de Federico.

Un encuentro, eso sí, que fue sorprendentemente largo, de más de tres o cuatro horas, que básicamente consistió en "toda la tarde el hijo diciendo ‘papá, esto no se puede volver a repetir’", dijo Jiménez Losantos.

El director de Es la mañana de Federico en esRadio señaló a continuación la principal amenaza a la que se enfrenta tanto Juan Carlos como Felipe y la Casa Real, y que no es otra cosa que el inminente juicio de Corinna en Londres. Un juicio que "tiene una pinta horrorosa para España; tiene un juez antiespañol, abogados ingleses que no entienden nada y serán tan antiespañoles como el juez, y todo sin ninguna garantía legal. Están preocupados por el juicio de Corinna", zanjó Federico para valorar esa intención de volver que tiene el rey emérito.

Corinna -recordó- está "sindicada como amiga de Putin, intermediaria de Putin y de Lukoil con el sector petrolero español". Una serie de peligrosísimas derivadas que podrían salir en ese juicio porque Juan Carlos "está senil, avaricioso, y con Corinna tenía que haber acabado bien porque cuando has hecho tantas cosas mal con una señora de cuidado como ella tienes que acabar bien aunque pierdas dinero. Ella no tiene que perder nada. El suyo ha sido el pecado de la soberbia y el desprecio absoluto a su hijo. Y a la Princesa de Asturias, que es la institución. España no le debe un desagravio, le debe un par de tortas".

Todo esto -pronosticó Federico- lo va a juzgar "un juez británico que es un hispanófobo famoso que va a empezar con la leyenda negra y también con la leyenda rusa".