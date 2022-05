Marta López Álamo se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión más solicitadas de Telecinco desde que Kiko Matamoros iniciara su aventura en Supervivientes 2022. La modelo, que ejerce de defensora de su pareja en los platós de televisión, acaba de regresar de Honduras tras dar una sorpresa al supervivientes donde han dejado claro que están más enamorados que nunca y que ya tienen planes de boda: "Es algo más que eso, tengo clarísimo que es mi último amor y mi grandísimo amor", llegó a decir Matamoros muy emocionado

Sin embargo el regreso de la modelo a España no ha sido todo lo idílico que hubiese deseado. Este martes visitó Sálvame para hablar sobre el encuentro con su pareja y debatir de los últimos conflictos de los supervivientes, sin embargo el programa intentó emitir unas imágenes que no gustaron nada a Marta. El espacio recordó que la modelo conoció a la superviviente Tania Medina durante un certamen de belleza, una época que la novia de Matamoros no quiere recordar ya que por aquel entonces tuvo que hacer frente a un grave problema de salud.

"Lo paso mal, lo pasé muy mal en esa época, de salud, yo no estaba bien, de verdad prefiero no hablar de este tema, porque si seguimos por ahí cojo, me levanto y me voy", dijo visiblemente nerviosa. "Estas cosas me ponen muy nerviosa. La tele no me gusta y estas cosas no me gustan", advirtió antes de dejar su asiento y abandonar el plató entre lágrimas. Lydia Lozano y Jorge Javier Vázquez corriendo en su búsqueda e intentaron tranquilizarla para evitar un disgusto mayor.

Finalmente, consiguieron que la influencer regresase al plató dejando claro que el único motivo por el que está ahí es para defender a Kiko Matamoros mientras dure su concurso: "No quiero hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio, quiero que se me respete. Me cuesta mucho venir a estas cosas, lo paso fatal".

No obstante, Marta tuvo que enfrentarse a una nueva polémica: un vídeo de Makoke, ex de Matamoros, asegurando en Viva la vida que la influencer está obsesionada con ella y que envía mensajes a personas para que le den información sobre ella. Pese a su reticencia para hablar sobre temas privados, Marta aclaró que ella nunca ha enviado esos mensajes: "Esta no es mi película, no quiero entrar en este tema. Solo te digo que a esta señora se la han colado. El programa no me llamó para comprobar la veracidad del mensaje y me enfadé".

Viendo el camino que estaba tomando la tarde, Marta mostró su indignación con Alberto, director de Sálvame, por la "encerrona" que le habían hecho durante toda la tarde: "Se supone que el director es amigo de Kiko y mira como lo demuestra. No he venido para hablar de estos temas. Ni de mi pasado, ni de las exparejas de Kiko ni de los hijos de mi pareja (…) No voy a hablar de los hijos de mi novio por respeto, pero no hay ningún enfrentamiento con ellos": "Yo he llegado a un acuerdo en el que venía al programa a hablar del concurso de mi novio, de nada más. Y no se me ha respetado", expresó, asegurando que esta sería su última tarde en Sálvame: "No voy a volver".