Rocío Flores y Olga Moreno, tan unidas como siempre

Si hubo algún tipo de enfado entre Rocío Flores y Olga Moreno, no queda rastro de él. Semana publica en su portada la confirmación de que las dos siguen haciendo vida normal, es decir, vida en común, y presenta pruebas gráficas: madrastra e hijastra compartieron una comida hace unos días en una terraza en Madrid.

Atrás quedan los rumores de distanciamiento provocados por la entrevista de Olga en esta publicación, por la que Rocío mostró su decepción. Explicable, teniendo en cuenta que, a veces, sólo te decepcionan las personas a la que quieres y que te quieren.

Olga vino a la capital desde Málaga para someterse a una revisión de la liposucción que se hizo hace unas semanas y recogió a Rocío en un taxi para comer juntas. No fue el único reencuentro: horas antes había estado en el despacho de abogados que lleva los asuntos judiciales de Antonio David, y aunque la revista no dice si se vieron dentro, es casi seguro, ya que él acude a diario a este bufete.

Por otro lado Lecturas, la revista que más ha atacado a los Flores-Moreno, aporta detalles sobre la grabación el pasado 19 de mayo en Mediaset de la entrevista a Olga de Toñi Moreno para el programa Déjate querer. La califica de "tensa e incómoda" porque Olga "prohibió por contrato que se le preguntase por su situación actual, dificultando el trabajo de la presentadora".

"Algunos presentes en el plató fueron testigos de la actitud intransigente de Olga y del círculo que la acompañaba. Sobre todo la de Agustín Etienne, su representante, que intentó parar la entrevista hasta en tres ocasiones", añade la publicación.

Hola acompaña a Juan Carlos I en su periplo español

"La historia no contada" del viaje de vuelta a España de Juan Carlos I, leemos en Hola como aperitivo de un amplio reportaje bastante benévolo con la figura de Emérito. La revista se caracteriza por su defensa férrea de la monarquía, aunque a veces yerra en el tiro. Sin embargo, la exclusiva fotográfica es de tal calibre, que se entiende la hagiografía.

Hola ha acompañado a Campechano durante su periplo español y lo ha plasmado en un reportaje que incluye imágenes inéditas tomadas desde el mismo barco en el que salió a navegar. No son fotos realizadas con teleobjetivo, sino por uno de los tripulantes. O seguramente una de las tripulantes, Cristina Franze, la esposa del anfitrión, Pedro Campos; la brasileña ha retransmitido la visita en sus redes sociales a tiempo real. Sin embargo aparecen firmadas por "agencias".

Asegura la publicación que Juan Carlos I no tuvo la certeza absoluta de que iba a "poder regresar" hasta el mismo miércoles, como si alguien se lo prohibiese (citando a la que ahora se autoproclama como "su biógrafa", Laurence Debray), y añade que no durmió en los cuatro días anteriores a la marcha: "Para él fue un shock emocional y en algunos momentos no pudo evitar llorar". Olvidan que se fue porque quiso.

Hola también da detalles inéditos de cómo es la residencia en la que se alojó Emérito, propiedad de su amigo Pedro Campos. La habitación de Campechano, de unos veinticinco metros, está ubicada en la segunda planta. Cuenta con grandes ventanales a la ría y es prácticamente un mausoleo: en ella se guardan recuerdos de su amigo Josep Cusí y su ropa para navegar, "otra manera de viajar más ligero". Además, para sortear las escaleras Juan Carlos dispone de una silla eléctrica, leemos en la revisa.

Belén Esteban le regala un piso a su hija

Lecturas, revista habitualmente beligerante con las andanzas de Belén Esteban (desde que se pasó a Semana), dedica un hueco en su portada a la colaboradora de Sálvame. Según la revista, acaba de adquirir un piso en Paracuellos del Jarama, localidad en la que reside, para que lo use y disfrute su hija Andrea. Se trata de una vivienda de 100 metros cuadrados con trastero y garaje sobre la que pesa una hipoteca de 265.000 euros que Belén tendrá que pagar durante los próximos siete años.

Lecturas asegura que la adquisición es la prueba de la buena salud económica, que no física, de la colaboradora: "La capacidad de Belén para generar ingresos es estratosférica", leemos. Su empresa de sopas y gazpachos empezó a dar beneficios sólo ocho meses después de su lanzamiento y ya cuenta con dos empleados fijos.

Carmen Borrego se recupera del susto

Semana y Lecturas comparten fotos exclusivas de la escapada que ha hecho Carmen Borrego con su marido a un hotel de lujo en Las Palmas de Gran Canaria para recuperarse de todo lo acontecido en la boda de su hijo. Se supone que se trata de una exclusiva cobrada, porque en Lecturas vemos fotos tomadas en la piscina del hotel, y está prohibido publicar imágenes en este tipo de espacios privados.

Semana también incluye fotos de Carmen comprando un bolso falso imitación de un Dior a uno de los vendedores negros de la playa. Dice la revista que le costó 30 euros y que regateó en varios puestos por el mejor precio.

Paz Padilla se relaja antes de enfrentarse a Telecinco

Paz Padilla aparece en la portada de Diez Minutos durante un paseo playero por las playas de Cádiz, la ciudad en la que reside. La humorista pasó una jornada de sol con su amigo Xoan Viqueira, expareja de David Valldeperas, su director en Sálvame. Curiosamente Paz se enfrentará a los directivos de la cadena el próximo 31 de mayo por su despido improcedente del programa.

Kiko Jiménez ataca a Gloria Camila y Antonio David

Kiko Jiménez, que ha dejado prácticamente de ser personaje por lo insustancial de su existencia, protagoniza la portada de Lecturas con una entrevista exclusiva en la que se dedica a hablar de los demás, para intentar seguir en el candelabro.

El que fuera novio de Gloria Camila Ortega posa desde las instalaciones de la casa que acaba de adquirir en Madrid. Una vivienda de 250 metros cuadrados ubicada sobre un terreno de 1.200 que le ha costado más de medio millón de euros que ha pagado a tocateja. Dice que le ha quedado tan bien que ahora quiere estudiar para colaborar con el constructor. No dice qué.

Y todo ello ganado con la saliva de su lengua: la que emplea criticando a su ex y a todos los que la rodean. Dice Jiménez que atesora el secreto más oscuro de Antonio David Flores: le confesó que Gloria Camila es su tipo. Incluso llega a sugerir que durante su convivencia en el confinamiento pudieron tener algo. Añade además que tanto ella como su sobrina Rocío Flores son frívolas, materialistas e incultas y que se tienen celos. Y mientras posa con braga náutica en su piscina.

Cóctel de noticias

Enrique Ponce, del palco del Real Madrid a seguir al Almería en su ascenso a Primera. El torero está absolutamente integrado en la familia de Ana Soria, y fue con todos ellos al encuentro en el que el Almería se jugaba el ascenso contra el Alcorcón. Ponce vestía la camiseta de la ciudad en la que ha fijado su residencia. El padre de Ana también, pero además luce sobre ella un sujetador. Es el protagonista de una imagen inexplicable en la página 72 de Hola que desata las risas de toda la familia.

María Pedraza y Álex González, la pareja de moda, celebra su aniversario con una romántica escapada a Ibiza. Hola y Lecturas publican varias fotos de los dos actores en la cubierta de una lancha en la que disfrutan del sol.

Christian Gálvez ya conoce a las hijas de Patricia Pardo. Lecturas lleva en páginas interiores varias fotos del presentador junto a las dos niñas de la sustituta de Ana Rosa. Semana directamente les dedica su portada con fotos de los dos besándose en Florencia. La pareja viajó a la ciudad italiana para celebrar el cumpleaños del presentador.

Miguel Báez "El Litri" despide a su padre sólo cuatro días después de su boda con Casilda Ybarra. El padre del torero fue homenajeado en una capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento de Huelva.

Sara Carbonero se reencuentra con Nacho Taboada. Hola publica imágenes exclusivas de la modelo paseando por las playa de El Puerto de Santa María junto a sus amigas y asegura que continúa su relación con el músico zaragozano, aunque no hay prueba gráfica de su último encuentro.

Nieves Álvarez pone a su novio sobre la alfombra roja del Festival de Cannes. Hola, la revista en la que anunció su noviazgo, publica varias fotos de la modelo espectacularmente vestida junto al empresario libanés Bill Saad.

Antonio Canales, de nuevo enamorado. El bailarín posa en Diez Minutos y confiesa que tiene un nuevo amor. Y que ha intentado mantener al margen de la farándula a sus tres hijos: "Uno es periodista, otro hostelero y la pequeña diplomática".

Alexia y Omar, juntos en la playa. La que fuera novia de Alfonso Merlos viaja de manera periódica a Gran Canaria para encontrarse con el ex de Anabel Pantoja. Mientras, la sobrina de Isabel se lamente en la isla de Supervivientes de su separación.