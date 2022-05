Colate Vallejo-Nágera: "Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida"

Colate Vallejo-Nágera está en Madrid para promocionar su libro, que lleva por título La historia que nunca creí que contaría. Como es sabido, el empresario vive desde más de una década en Miami y no lo hace por voluntad propia, pero las circunstancias mandan. El motivo de su traslado es por estar cerca de su hijo Andrea, fruto de su breve matrimonio con la cantante mejicana Paulina Rubio. Una unión que terminó con un divorcio terrible. "Yo me volvería mañana mismo a vivir a España, pero no quiero renunciar a ver a mi hijo, con el que tengo una magnifica relación a pesar de todas las cortapisas que llevo soportando por parte de mi exmujer, que hay veces que no me lo deja ver". Así lo cuenta siempre con una gran paciencia.

El libro descubre muchas facetas de un Colate desconocido. "He contado muchas cosas, pero hay otras que he preferido callarme, la verdad es que he disfrutado mucho mientras lo escribía, eso fue durante la pandemia. La poca gente que lo ha leído, porque acaba de salir, les ha gustado mucho, y cada uno ha visto un punto diferente. Por temas legales no he podido hablar de mucha gente, de amigos míos, en el fondo luego no hay tanta libertad. Pero ha sido un ejercicio muy enriquecedor de recapitular tu vida, llegando estos años, y me lo puse como objetivo durante el confinamiento. Lo conseguí". De esa manera tan clara lo explicó.

A lo largo de la entrevista que mantuvimos, le pregunté por el apartado que dedica a su padre y la relación tan difícil que tuvieron. "A pesar de todo nos teníamos mucho cariño, y ahora le echo más de menos que nunca. Hace 15 años que murió, y en el libro lo cuento circunstancias que nunca tuvieron que haber ocurrido y que ahora estoy viviendo de otra manera. Por ejemplo, mi hijo está viviendo cosas que no deberían ocurrir. Recuerdo y lo cuento, que las ultimas palabras que me dijo fueron: "Paulina te va a arruinar la vida", y tenía un poco de razón, pero, en fin, eso no tiene solución. En cambio, con mi hijo muy bien, la despedida ha sido dura, hace un día que no le veo y ya le echo de menos, se quedó llorando. Me hubiera encantado que estuviera aquí, pero no puede ser, lo primero porque tiene colegio y también procuro evitarle viajes, pero es muy maduro y está muy orgulloso de su padre. El fin de semana pasado hemos estado en el Juan Sebastián El Cano porque me han hecho un reconocimiento y hemos estado con La Armada; se cumplían 25 años de mi vuelta al mundo y allí coincidí con Doña Sofía. Estuvo muy cariñosa y muy cercana con nosotros, el crío lo disfrutó mucho, como sabes yo estuve enrolado un año cuando era joven, en la época que se hacía el Servicio Militar, y tengo una relación entrañable con él.

Colate asegura: "Yo no me he perdido ni un minuto de lo que me ha correspondido legalmente estar con mi hijo. Llevamos 11 años en los tribunales, tengo problemas para que venga a España. Nuestro divorcio fue sin juicio, llegamos a un acuerdo, no me dieron nada de lo que me correspondía, yo simplemente quería ver al niño y pensé que tendríamos un par de años difíciles, pero nunca pensé que iba ser esta tortura. Tomé el camino para que mi hijo tuviera a sus padres cerca, creo que el sacrificio grande lo hice yo, al quedarme en Miami. Pero no quise dejarle allí solo, el ser padre es un sacrificio, no gastarte dinero en abogados, y de verdad pienso que lo estoy haciendo muy bien"".

Al preguntarle cómo estaba a nivel personal, los ojos se le iluminaron y su respuesta no pudo ser más concisa. "Estoy viendo unos de los mejores momentos de mi vida, muy feliz a nivel personal, con María estoy súper bien, no me lo creo. La vida me ha hecho un regalo porque ha puesto en nuestro camino a una persona tan buena, ha cuajado todo perfectamente. Me encantaría que estuviera aquí pero no ha podido venir, trabaja en una empresa americana y tienen muy pocos días de vacaciones, y prefiero que venga cuando podamos estar de vacaciones porque yo ahora he venido a trabajar. Ella ha estado muchas veces, pero quiero llevarla a sitios importantes para mí, como Pedraza, La Granja, Mallorca, al sur, que también me tiene enamorado. Además, con el niño se lleva fenomenal, tienen una magnifica conexión. Llevamos 8 meses juntos y de momento no tenemos ninguna necesidad de firmar ningún papel, no discutimos nunca, vivimos juntos, pero también mantiene su casa. No tiene hijos y estoy encantado, y además le gusta mucho el libro".