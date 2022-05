El momento 'tierra trágame' de Macarena Olona con la reina Letizia: "Bajé la mano... y a la posadera"

Macarena Olona vistió este jueves Es la mañana de esRadio antes de dejar su acta de diputada para centrarse en la campaña andaluza como candidata de Vox a la Junta. Antes de arrancar su entrevista, la todavía portavoz de la formación verde en el Congreso comentó entre risas con Federico Jiménez Losantos la técnica que ha desarrollado para que los seguidores que se quieren hacer fotos con ella no se pongan demasiado ‘tocones’.

"Hay un problema con lo que llamarían los socialistas "la cultura del selfie". Cualquiera se cree con derecho a meterte mano, te toca lo que le da la gana y encima parece que lo tienes que agradecer. Llega encima Macarena y dicen ‘verdes las han segado’", bromeó el director de Es la Mañana. "Te sientes con mucho cariño pero hay veces que la mano baja un poquito más allá de donde la espalda pierde su nombre decente, que se ha dicho toda la vida", dijo Olona agradeciendo el afecto que le brindan pero reconociendo que a algunos se les va la mano. "La técnica es muy sencilla. Cuando ves que de repente la cosa está bajando [refiriéndose a la mano], pues pones la otra manita y ya tienes la barrera física", explicó.

La candidata de Vox a la Junta también quiso compartir con el programa y los oyentes una divertida anécdota con la reina Letizia que sin embargo, para ella, fue un momento ‘tierra trágame’. "Espero que Su Majestad la Reina no se enfade cuando lo cuente. Cuando yo servía como abogado jefe en el País Vasco, vino doña Letizia a visitar la Comandancia de la Guardia Civil y se hizo allí una recepción", comentó.

"Cuando es el momento de hacer la fotografía de autoridades, me pusieron al lado de la Reina y yo toda paleta, no se me ocurrió otra cosa que engancharla. De repente uno de los escoltas, en su papel, me dio un manotazo con una violencia que de la impresión y el susto, por la inercia, bajé la mano... y a la posadera. Digo ‘de aquí me sacan engrilletá’", explicó avergonzada por su error de protocolo. "Qué va, si Letizia es muy friendy... Cuando quiere", respondió Jiménez Losantos para quitarle hierro.

No es habitual que se toque a la Reina ni en recepciones, ni en actos oficiales más que con apretones de manos o si ella se ofrece a dar dos besos, pero ya hemos visto excepciones, sobre todo cuando se trata de visitas de Estado. El caso más llamativo fue el de doña Letizia con Juliana Awada, ex primera dama argentina. Durante la visita de los Reyes a Argentina en 2019, los fotógrafos captaron los gestos de cariño y cercanía entre ambas, dejando claro que existe una excelente relación entre ellas.

Doña Letizia y Juliana Awada, en 2019

Lo mismo ocurrió en 2016 con la visita de Michelle Obama junto a sus hijas para presentar su agenda de actos en España. La mujer del expresidente de Estados Unidos posó con la Reina agarrándola de la cintura e incluso llegó a referirse a ella como su "amiga". "Quiero presentarles a una persona que piensa como yo sobre la educación de las jóvenes. Es una voz poderosa. Es un modelo para ustedes y para todo el mundo, y la considero mi amiga. Es un placer presentarles a Su Majestad la Reina Letizia".