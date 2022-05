La frialdad de Gloria Camila con Ana María Aldón: "Sus vestidos no son para mí"

Gloria Camila ha aparecido en Ya son las ocho de Sonsoles Ónega para comentar el trabajo de Ana María Aldón en la Sálvame Fashion Week. Una decisión polémica por parte de la mujer de Ortega Cano, que ha cedido a la tentación d dar a conocer su trabajo en el programa que más ha criticado la unidad familiar del torero y defendido a una de sus principales atacantes, Rocío Carrasco.

Quizá por eso Gloria Camila, que siempre ha confesado tener buena relación con Ana María, no ha podido ocultar su decepción con la aparición de Ana María Aldón en el programa. "Si me pides sinceridad, yo estaba viendo el programa antes y después y sí que vi un súper abrazo con Jorge Javier como si fueran amigos de toda la vida y luego con mi padre que le dio dos besos y me quedé… Mi padre decidió ir porque quiso apoyarla, porque sabía el trabajazo y quiso darle el ramo".

La joven no oculta así una cierta cantidad de rencor contra el programa conducido por Jorge Javier Vázquez que tantos malos ratos ha hecho pasar a la familia, e incluso decepción contra Ana María y su "frío" trato a su padre, que acudió allí pese a su rechazo al programa solo para apoyar a Ana María y estar con su mujer.

"Mi padre decidió ir porque quiso apoyarla, porque sabía el trabajazo y quiso darle el ramo. Yo no quería que fuese, porque era la noche de Ana María pero ella sí quería que fuese", dijo Gloria Camila con absoluta sinceridad.

¿Y qué le parecen a Gloria Camila los diseños de la colección "Opium" de la gaditana? "No son mi estilo", zanjó Gloria Camila, que no obstante articuló muy bien su opinión (aunque no pudo o no quiso evitar los titulares): "He estudiado moda. Soy muy consciente de que ha tenido mucho trabajo detrás, que es una primera colección. Pero no son mi estilo, es para señoras más mayores. Para mí no es". Eso sí -insistió-: "Que no te guste no significa que sea una mala colección"