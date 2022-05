Todos los detalles sobre la declaración de María Patiño en el juzgado: "Ha reconocido que mintió"

María Patiño acudió este jueves a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para declarar ante el juez por la demanda que le interpuso Antonio David Flores después de asegurar en el programa Socialité que él mismo había colgado en Málaga los carteles en los que le llamaban "maltratador". A primera hora de la mañana la presentadora se personó en sede judicial con semblante serio y según declaró ella misma "deseando colaborar con la justicia".

Hay que recordar que en su momento, Patiño aseguró que tenía pruebas de que había sido el propio exguardia civil quien colgó los carteles para victimizarse y crear polémica. "En tu programa dijiste que había visto unas imágenes de un vídeo grabado por las cámaras de seguridad donde se me veía a mi colgando unos carteles. Dijiste que se había celebrado un juicio donde habían ido vecinos a testificar. Dijiste que mi hija había puesto una denuncia falta. Todo esto siendo mentira, eras consciente de que estabas dando una noticia falsa con clara temeridad ante la verdad en tu labor como periodista. No solo me injuriaste sino que además me imputaste un delito", recordó Antonio David este jueves en su canal de Youtube, donde ha dado todos los detalles sobre la declaración de Patiño.

Tal y como el 'youtuber' ha detallado, se trata de una querella criminal "por un delito de injurias y calumnias" tanto a María Patiño como a los responsables de La fábrica de la tele, Adrián Madrid y Óscar Cornejo: "Espero que a ti a tus jefes de La Fábrica de la Tele, la justicia os condene y rindáis cuentas por lo que habéis hecho. Vuestra intención es hacer ver a la gente que soy una persona maquiavélica, una persona que manipula, que miente, que las informaciones que os he dado han sido falsas o han sido por interés".

Antes de la cita de este jueves, el abogado de Antonio David presentó en el juzgado un acto de conciliación, al que se da fecha y en el que María Patiño no aparece. Según la explicación del ex de Rocío Carrasco, la periodista intenta "retrasar la declaración" argumentando que solo puede acudir a los juzgados "los lunes o los martes ya que son los únicos días que no tiene programa". La juez lo deniega y hay un segundo intento, diciendo que la fecha de la declaración coincide con que su letrado tiene "otros menesteres": "Si la justicia te reclama o te emplaza en una fecha, tienes que acudir. Seas o no María Patiño", ha afirmado Antonio David.

María reconoce "su error"

En la declaración en sala, María Patiño advirtió a su señoría de que la declaración "sería filtrada a los medios de comunicación". Una afirmación con la que según Antonio David, la periodista trató de cuestionar la profesionalidad de su abogado: "Das a entender que el vídeo de tu declaración se va a filtrar por parte de mi despacho de abogados y que va a conocer toda España tu declaración y por ahí no paso. Tú no puedes cuestionar la profesionalidad de Iván Hernández, mi abogado. Si lo haces, no conoces el tipo de persona y profesional que es".

María Patiño "reconoció frente a la jueza que metió la pata" cuando aseguró que tenía pruebas contra Antonio David. La presentadora también habría confesado que mintió cuando aseguró que se celebró un juicio en el que varios testigos aseguraron que vieron a Antonio David pegar esos carteles, así como la existencia de unas imágenes que acreditaban que él mismo colgó esos carteles.

Según la explicación de Patiño, rectificó sus informaciones públicamente 72 horas después de haber sido expuestas en Socialité, asegurando que no lo hizo antes debido a que no había aparecido en ningún programa de televisión. Algo que según explica Antonio David Flores, es "completamente falso": "La información se da un 30 de octubre. Vuelves a aparecer en Socialité al día siguiente, día 31 y vuelves a aparecer el día 1 de noviembre en el mismo programa y en Sálvame por la tarde. Era festivo, por eso hubo tres días seguidos de Socialité donde no rectificaste nada. Otra mentira más".