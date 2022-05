Carmen Morales y Shaila Dúrcal: "Estamos más unidas que nunca"

Carmen y Shaila, acudieron como madrinas a la inauguración de la terraza del hotel Princesa en Madrid, en la que se presentaba la nueva decoración. Ver a las hermanas juntas en un acto no es fácil, y fue una magnifica ocasión para hablar con ellas. "Estamos viviendo un momento muy especial al haberse instalado Shaila en Madrid con Dorio y su hija, podemos hacer planes, porque antes era imposible por la distancia. Es una bendición poder dar la lata a mi familia". Afirmaba Shaila. "Nada es definitivo, pero te aseguro que estamos encantados en vivir en Madrid, en unos días me iré a Estados unidos, porque tengo pendientes de dar unos conciertos , que se tuvieron que anular por la pandemia. Estamos viviendo en el apartamento que tenían mis padres en El Paseo de La Castellana, aunque vamos mucho a la casa familiar de Torrelodones. Carmen y Antonio, que por cierto ya está totalmente recuperado, viven muy cerca de la casa familiar, yo he preferido estar más en el centro."

Carmen comentó que la de sus padres, no piensan venderla, van mucho y les gusta disfrutar de ella, en eso coincidimos los 3 hermanos. Nos mudamos en los años 80, y todos nuestros recuerdos están ahí. Al principio había mucho dolor para sacarlos, pero el tiempo va pasando, y ahora disfrutamos viendo sus cosas" Así lo explicaron.

Uno de los proyectos que tienen, es una serie basada en sus padres, pero tienen claro que ninguno de las dos interpretaría el papel de su madre. Rocío Dúrcal. "Estoy deseando volver a la interpretación, y hay un proyecto muy interesante, para el próximo año", afirmó Carmen. Mientras Shaila dijo que estaba dispuesta a llevársela con ella para que hiciera los coros, y que sí se lo pasarían estupendamente" . A Carmen le gusta subirse a un escenario y junto con el director, crear un personaje, mientras que Shaila prefiere estar detrás de las cámaras, la producción y la dirección.

A las dos, les va muy bien en sus matrimonios, Carmen reconoció que tuvo un bache en su matrimonio. "Eso pasa muchas veces, no sé cómo trascendió, pero está más que superado" . Y su hermana constató que se las dos parejas se llevan muy bien y que están muy unidos. Este verano piensan irse unos días a Ibiza, y también a Los Pirineos.