Toñi Moreno se disculpa con Olga Moreno tras su incómoda entrevista en Telecinco

Un año después de visitar por última vez un plató de Telecinco, Olga Moreno regresó este viernes a la cadena que tanto daño ha hecho a su familia. La sevillana se ha sentado en el programa Déjate querer, presentado por Toñi Moreno para hablar sobre su infancia, su juventud y el amor que siente hacia su madre y sus hermanas. A pesar de no querer entrar en detalles sobre aspectos de su vida privada más recientes, la empresaria ha hablado de sus planes de futuro, así como de lo que siente por su expareja, Antonio David Flores.

Aunque reconoció que estaba pasando un duro momento personal (la entrevista fue grabada el pasado 19 de mayo) después de que minutos antes de la grabación recibiera una mala noticia sobre la salud de su madre, Olga sacó fuerzas para continuar con la charla. Por este motivo, la invitado quiso centrar la entrevista en aspectos de su vida que no estuvieran relacionados con su matrimonio o los hijos de su pareja. En un ataque de sinceridad, la presentadora no pudo evitar reprochar a Olga su decisión de censurar algunas preguntas, comparando su entrevista con la de Nacho Palau, emitida hace unas semanas: "Entró nerviosísimo, pero fue de verdad. Habló de sentimientos", dijo. "¿Dices que yo no?", contestó la ganadora de Supervivientes 2021.

"Ella emocionalmente no está bien. Pero necesita cariño. Otro día se va a venir y se va a abrir en canal", prosiguió Toñi, comprendiendo la petición de Olga y la difícil etapa que atraviesa desde que se hizo pública su ruptura con Antonio David. "Yo quiero que se me conozca a mi", dijo cuando Toñi hizo referencia al padre de su hija Lola: "Lo quiero muchísimo, pero ahora estoy en otro momento. Él es el padre de mi hija y yo le quiero muchísimo, que quede claro". Toñi Moreno no quiso dejar pasar la oportunidad de expresarle a Olga su admiración por el comportamiento que ha tenido estos últimos meses tras la emisión de la polémica docuserie de Rocío Carrasco: "Has sido toda una señora, en tus palabras no hay rencor ni odio y has hablado siempre con respeto y con elegancia de tu ex, eres admirable".

Sobre sus planes de futuro, la malagueña reconoció que quiere "vivir la vida a tope": "Disfrutar de mi hija, viajar, salir, hacer todo lo que quiero". Por el momento no tiene intención de irse de Málaga y no cierra la puerta a volver a trabajar en televisión después de su éxito en Supervivientes hace un año. Tiene ganas "de verano" y hacer planes que tenía pendientes con amigos y familiares: "Mi afición es estar con los míos". Aunque sin duda, su mayor preocupación es que su hija Lola "sea feliz" y tenga una "vida plena": "Quiero que disfrute de cada momento, que sea lo que quiera ser, me gusta que todo el mundo esté bien. No quiero más", aseveró.

Tras sus sentidas palabras Toñi Moreno le pidió disculpas por si en algún momento se sintió incómoda con sus preguntas ya que su objetivo es que "los invitados se vayan contentos".