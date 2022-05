Julián Contreras se reinventa como escritor de novela erótica: "Rechazaron mi obra por ser hombre"

Julián Contreras ha sido uno de los invitados a un encuentro de literatura erótica y comunicación en pareja organizado por Lelo, la prestigiosa marca sueca de bienestar sexual y juguetería erótica de lujo, donde también se presentó su nuevo producto para parejas Tiani Duo. Una charla en el mítico Museo Chicote de Madrid en la que los escritores Valerie Tasso, Patty Mchahou y el propio Julián abordaron diversas temáticas como la evolución de estas novelas o cómo pueden estas ayudar a mejorar la comunicación en las relaciones de pareja.

Desde hace unos meses, el hijo de Carmina Ordóñez triunfa con su libro Artesanales, obra que ha estado durante semanas entre las más vendidas de su género y con la que se ha reinventado por completo. "Lo mío comenzó como un accidente", confesó a Chic. "Un día decidió que quería escribir algo distinto". Y es que Julián no es nuevo en esto de la literatura. A sus espaldas tiene una serie de obras centradas principalmente en su familia (De Rivera a Ordóñez), sus experiencias vitales (Cuando el fracaso es un éxito), y en la que se podría considerar su musa y persona más importante de su vida, su madre (Querida mamá).

"Necesitaba escribir algo que no se pareciera a lo anterior y que además contrastase conmigo, con mi imagen, con mi vida", dijo sobre su decisión de lanzarse al mundo de la novela erótica. Antes de lanzarse, pidió consejo a su "oráculo", su padre Julián Contreras, que creyó que su hijo estaba "perdiendo la cabeza". "Empecé a profundizar buscando una historia y que incluyesen elementos que me gustan que están en una novela. Conocí mucha literatura erótica, pero no la había leído porque estaba un poco contaminado por los prejuicios. Consideraba que era algo de segunda clase".

Acto de Lelo en el Museo Chicote de Madrid

Tras concluir la escritura de Artesanales, decide compartirlo con amigos y familiares cuya reacción fue "muy positiva": "Entonces me decidí a publicarlo". Aquí comienza una odisea para encontrar editor que supone una experiencia "difícil de digerir" para Julián: "Me dijeron que les gustaba la novela, pero que les faltaba el punto de vista femenino. Noté que no estábamos conectando porque ellos necesitaban que yo fuese mujer. Me propusieron usar un pseudónimo femenino pero lo deseché inmediatamente. Incluso me dijeron que podía usar la imagen de alguna amiga mía (...) Que un hombre escribiese una novela de este tipo, cuando el mercado está predominado por mujeres que lo hacen francamente bien, creo que ha sido el revulsivo que permitió ofrecer algo nuevo. Mi obra fue rechazada por mi sexo. Eso es muy complejo de digerir".

Convencido de que su novela podría ofrecer algo fresco y distinto, decidió subirla a una plataforma muy conocida de venta de libros, donde semanas después de su estreno, se coló entre las más vendidas: "Al principio no me lo creí y al comprobarlo de repente me invadió el pudor. Fui corriendo a mi padre a contárselo. Es cierto que él no ha leído la novela, quizá por pudor, pero está muy pendiente del éxito".

Sobre si le ha ayudado o no su apellido en el triunfo de la novela, Julián lo tiene muy claro: "No ha ayudado, al menos en mi caso. Cuando tienes un proyecto de este estilo es muy difícil encontrar un hueco, y más teniendo en cuenta que nadie de mi familia se dedica a la literatura. Pero me da igual, yo quería sacar mi libro. Yo soy una persona libre, soltera, bromeo diciendo que soy cinturón negro en Tínder, y durante años se ha utilizado esto para hablar sobre mi condición sexual. Es curioso porque hace poco me entrevistaron y la persona en cuestión comenzó preguntándome: "Bueno Julián, ¿qué te ha pasado? Me sentí como si fuese un degenerado. La gente habla de muerte con una facilidad que da miedo, pero el sexo da pudor".

Al ser preguntado sobre si ha recibido alguna felicitación por parte de sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera por el éxito de la novela, Julián dio un no por respuesta: "No tenemos relación. Pero no hay problemas entre nosotros, no hay polémica. Simplemente no hay relación de hermanos. Hemos asumido que somos adultos y cada uno tenemos nuestra propia vida".