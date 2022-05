Olga Moreno se ha estrenado en los debates de Supervivientes para defender a su amiga Ana Luque. Una aparición que se ha saldado con polémica discusión con Alexia Rivas, con quien se ha cruzado varias declaraciones de lo más tensas en el programa de Ion Aramendi.

Moreno, que este fin de semana reapareció por partida doble en Mediaset con esta intervención y también el programa de Toñi Moreno, fue recibida con una ovación en el plató de Ion Aramendi. Olga, tras muchos meses de polémicas y su dramática separación de Antonio David, parece así cobrarse su "venganza" mediática a todos los que aseguraban que estaba desaparecida.

Pero la ganadora de la última edición de Supervivientes tiene buco que decir al respecto del concurso desarrollado en Honduras. Y por eso no se calló nada frente a Alexia Rivas, que en medio de un situación de la reportera con la colaboradora Marta López recordó a Olga las veces que presuntamente mintió durante su concurso del año pasado.

Aramendi había preguntado a Alexia si ella y Marta eran ya amigas, a lo que contestó fríamente que eran "compañeras". Olga intervino entonces reprochando a Alexia que durante Supervivientes ella también la creyó amiga suya… cosa que no se ha demostrado después.

Alexia se apresuró a cortar a la ex de Antonio David sacando a la luz esas presuntas mentiras: "Yo cuando salí y vi que mentías en mil cosas y que no dices una verdad ni por equivocación, pues no quiero ser tu amiga". En medio de un largo cruce de reproches Olga Moreno recordó a Alexia que "creía que me llevaba muy bien contigo dentro de la isla y cuando he salido me he encontrado con lo que me he encontrado".

Fue el colofón de un fin de semana en el que Olga Moreno volvió a dar el do de pecho en Mediaset tras muchos meses arrinconada por las polémicas de Antonio David y Marta Riesco. El viernes acudió a Déjate querer, donde Toñi Moreno acabó pidiendo disculpas a la empresaria por si en algún momento se sintió incómoda con sus preguntas tras la tormentosa situación sentimental y familiar en la que ahora vive Olga.