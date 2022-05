Álex González: "No me considero una persona celosa"

Cuando no está trabajando, a Alex González lo que más le gusta es el deporte, y cuidarse, la prueba de ello es el cuerpazo que tiene. Su ultimo amor es la actriz María Pedraza, de la que está muy enamorado. Hace unos días Alex ejerció de embajador junto Vanesa Lorenzo para presentar Nutralie, un producto dietético para quienes les gusta llevar una vida saludable.

"Cierto es que me gusta cuidarme de una manera natural, siempre he hecho deporte, y a partir de los 30 lo empecé a hacer de una manera más consciente. Y me he dado cuenta de que la alimentación también es importante, aunque tengo que reconocer que hay algo de genética de mi madre". Así lo contó.

Durante la presentación comentó que no se considera una persona deseada y que le abrumaría, aunque sí agradece el cariño de la gente. "Hay que controlar el ego porque eso es peligroso, pero yo tampoco lo vivo así. Lo que sí me siento el hombre más afortunado del mundo por mantener la relación que estoy teniendo".

Como es sabido Alex y la también actriz María Pedraza son pareja desde hace un tiempo y no les gusta mucho hablar de ellos. "Hemos estado de vacaciones, nos hemos adelantado por cuestiones de trabajo. Lo hemos pasado muy bien". Considera que María es el último amor de su vida. "Evidentemente cuando estamos en una relación y va bien, pensamos que es la última, aunque me da mucho pudor hablar de estas cosas". Al preguntarle por los celos, contó que no se considera un hombre celoso. "Es muy relativo, y por suerte no estoy en esa posición, pero repito, no soy celoso".