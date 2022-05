La participación de Ana María Aldón en la Sálvame Fashion Week ha vuelto a poner de manifiesto su mala relación con Gloria Camila. La hija de José Ortega Cano manifestó la poca efusividad con la que la diseñadora besó a su padre después del desfile del miércoles, además de criticar sus diseños para la pasarela: "No son de mi estilo", dijo en Ya son las ocho. Este fin de semanas, estas palabras tuvieron respuesta por parte de Ana María Aldón que no quiso entrar en polémicas y respetó la opinión de la hija de su marido: "No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias"

Con estas palabras Ana María ha intentado marcar distancia con Gloria Camila, algo que ha "extrañado mucho" a la hija de Ortega Cano que este martes volvió a contestarle sin tapujos: "Evidentemente no es mi madre ni madrastra porque eso se pinta como algo malo. Es la mujer de mi padre. Pero consideraba que era mi amiga", comentó, asegurando que siempre ha sentido que había una amistad entre ellas.

Gloria Camila explicó que a lo largo de estos años, sí que han compartido confidencias y se han apoyado en los momento más complicados: "Cuando ha estado mal, la he apoyado. Cuando ha necesitado consejo o ayuda, también he estado. Eso lo hace una amiga. Así que yo consideraba que sí que éramos amigas aunque ella dijera que no. Pero ahora queda todo mucho más claro". No obstante, se niega a creer que la relación entre ellas esté completamente rota: "Para mí somos amigas. Si convivo contigo, como contigo, me río, me lo paso bien, salimos, entramos... Eso se llama amistad a parte, de que haya buena relación y respeto".

Este no ha sido el último reproche que lanzó a Ana María Aldón con respecto a su trabajo en la Sálvame Fashion Week. El miércoles pasado, la diseñadora aseguró que nadie de su familia le había echado una mano en la elaboración de los vestidos, algo que Gloria Camila ha querido destacar: "Ella dijo que si hubiera sido yo me hubiera ayudado. Yo no hago las cosas si no se me cuentan las cosas. No sabía que había una colección. No es un zasca, es una realidad".