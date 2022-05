Preocupación por la salud de Bernardo Pantoja: "Los médicos no quieren darle el alta"

El estado de salud de Bernardo Pantoja habría empeorado cuando su hija, Anabel, se encuentra en Honduras concursando en Supervivientes, y sus hermanos Isabel y Agustín están de gira por Latinoamérica.

Tras haber permanecido ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde hace cuatro meses despertando gran preocupación en su familia, Bernardo permanecía estable y controlado por los médicos. Se disponían a darle el alta pero una dolencia desconocida ha alertado al centro y el padre de Anabel permanecerá ingresado.

La revista Diez Minutos asegura que, sin embargo, a Bernardo "se le han quitado las sondas" y que la infección "va remitiendo y Bernardo va mejorando, afortunadamente". Eso sí, los médicos "no quieren darle el alta hasta que no vean que están un 80% seguros de que no va a recaer"l

Bernardo Pantoja sufre diabetes tipo 1, lo que complica especialmente su recuperación de una dolencia que no ha trascendido por el momento. Se trataría, eso sí, de una nueva infección que pone en riesgo su vida.

Anabel, mientras tanto, permanece aislada en la isla de Supervivientes y depende de la información que la organización del reality quiera proporcionarle.