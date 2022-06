Ana María Aldón echa más leña al fuego de la disputa familiar

Ana María Aldón es uno de esos personajes que "carece de filtro", una expresión muy manida en la Crónica Rosa que, sin embargo, no justifica que haga declaraciones como las de la entrevista de Lecturas de este miércoles.

La mujer de José Ortega Cano, que desde que concursó en Supervivientes se ha convertido en colaboradora habitual de los programas de televisión, está siendo engullida por éstos. El ejemplo es la portada de hoy, en la que posa vestida de flamenca para contestar a Gloria Camila. Convendría saber cuándo se hizo la entrevista, porque su hijastra se ha mostrado comedida hasta el martes, y se supone que para entonces la publicación ya estaba en la rotativa.

La mujer de Ortega Cano conversa con la periodista Karmele Izaguirre vestida de corto y a caballo. Son los trajes que lucirá en El Rocío, algunos de ellos con transparencias: "Soy muy pudorosa, pero este año me va a dar igual, estoy en un punto de mi vida que…". Y sólo estamos en la primera pregunta.

Aldón ahonda en la relación que mantiene con su marido y reniega de la palabra "crisis". Pero sí reconoce que todo lo que ha ocurrido le ha servido de llamada de atención: "O sales tú o nos hundimos los dos, y no quiero hundimre, quiero que salgas tú", le dijo.

A su hijastra Gloria Camila le da varios toques de atención: "Todos los que se metan en un matrimonio se están metiendo en un terreno que no es el suyo". "Los trapos sucios los lavo en casa y los besos también los doy en casa", en referencia a la única crítica que hizo la joven, alegando que Aldón había estado fría con su padre. O "Yo no puedo hacer nada con lo que dice la hija de mi marido; si alguien puede hacer algo, que lo haga él", remata, sin darse cuenta de que el zasca es bidireccional: contra Gloria y contra Ortega.

Y después se defiende de haberle plantado dos besos a Rocío Carrasco y de las acusaciones de que vistió a Carmen Borrego como si fuese un adefesio: "No estaba torcido. Yo tengo matrícula de honor en patronaje".

Unas páginas después, Terelu Campos relata en su columna semanal cómo fue su encuentro con el torero durante la Sálvame Fashion Week: "Nos saludamos durante una publicidad de una manera muy natural". Todo son alabanzas para la mujer de Ortega Cano, algo extraño, teniendo en cuenta la malísima relación que tienen en esa familia con Rocío Carrasco.

Teresa Campos reconoce su distancia de Rocío Carrasco

Kiko Hernández entrevista a la presentadora María Teresa Campos en exclusiva en su nueva casa para hacer un repaso de su vida y sus recuerdos.

La charla está plagada de algunas de las divertidísimas anécdotas que ha vivido la genial comunicadora a lo largo de su vida. Entre ellas, el día que entrevistó a Joaquín Sabina en la radio mientras los dos se fumaban un porro que había traído el cantante.

Teresa se pronuncia además por primera vez sobre la boda de su nieto: "Todo el mundo le quiere donde trabaja, ese niño ha sido todo para mí. Es un niño maravilloso que aguantó muchísimas cosas".

Pero el tema con más enjundia afecta a Rocío Carrasco, que no estuvo en esa boda, para gran pesar de la madre del contrayente, Carmen Borrego. Campos reconoce que "últimamente estamos menos unidas, porque como ella ha hecho muchas cosas y tal… Pero antes, los fines de semana estaban en mi casa".

Amador recuerda que el museo es obra suya

Semana entrevista en exclusiva a Amador Mohedano para hablar del Museo Rocío Jurado en Chipiona que, por fin, tras 16 años, abrirá sus puertas el próximo mes de julio.

El hermano de la cantante posa en la localidad gaditana y confiesa que le alegra la noticia: "Me da lo mismo que me apartaran y me marginaran totalmente de este proyecto que inicié yo… Que nadie se olvide de que quien ha hecho el museo se llama Amador Mohedano".

Amador, que no piensa acudir a la celebración ni aunque le inviten, algo poco probable, asegura que, a diferencia de su sobrina Rocío Carrasco, ha gastado mucho dinero en este centro de interpretación. Y critica lo que ésta hizo en televisión enseñando las estancias de la casa de Montealto.

También se empeña en la entrevista en defender a su cuñado, José Ortega Cano, de todos los que dicen que hizo sufrir a su hermana cuando se perdía varios días: "José es un tío muy despistado". Un apunte más: hoy día no tiene ninguna relación con Rosa Benito. "Pero si me haces la pregunta de si hubiese vuelto con ella hace cinco años te digo que sí. Es más, hasta hace bien poco me hubiera gustado volver con Rosa".

‘Semana’ arremete contra Isabel Pantoja

Según la revista, desde que Isabel Pantoja llegó a Buenos Aires el pasado 23 de mayo "se mostró muy distante, esquiva y huidiza".

Además, siempre según la versión de esta publicación, la telonera de Pantoja en el concierto de Buenos Aires, Susan Ferrer, "está muy disgustada por el desprecio que la española le hizo". La cantante "no sólo no se molestó en saludarla, sino que, además, ordenó que su camerino estuviera ubicado al otro lado del recinto".

Semana también habla de fracaso en el Luna Park: "se vendieron sólo 4.200 entradas y no dejaron los beneficios esperados", algo que habría provocado la queja de Agustín Pantoja.

Cumbre de famosos disfrazados en Malta

La portada de Semana de este miércoles demuestra que cuando la gente con dinero se disfraza hacen el mismo ridículo que la que anda pelada. El montaje fotográfico en el que vemos a Paula Echevarría, Paloma Cuevas y Mar Flores vestidas a caballo entre piratas, zíngaras o mosqueteras, es sólo un aperitivo de lo que encontraremos en páginas interiores.

Semana tiene fotografías exclusivas de un evento del que hemos sabido por las redes sociales. La empresaria Sandra García San-Juan, impulsora de la Gala Starlite, cumplía 50 años y lo ha celebrado en Malta con una fiesta temática en la que los invitados tenían que ir vestidos de bucaneros.

La revista cuenta con fotografías exclusivas de los invitados, una lista variopinta en la que estaban las presentadoras Susanna Griso, Anne Igartiburu o Isabel Gemio, todas ellas ataviadas con botas altas y bandanas en la cabeza; el cantante Juan Peña, la modelo Estefanía Luyck, su amiga Arancha de Benito o Paloma Cuevas, a la que, por fin, vemos sonreir.

También estaba entre los invitados Pepe Navarro, que compartió una agradable charla con Jaime Martínez-Bordiú.

La boda de Mafalda de Bulgaria, la serie B monárquica

Hola lleva en su portada imágenes exclusivas de la boda en Mallorca de Mafalda de Bulgaria, la hija de la que, durante años, fue la pareja de royals más admirados por su belleza: Kyril y Rosario Nadal. En las fotos, vemos a Elena de Borbón, a su hermana Cristina y a Mette-Marie de Noruega, tres de las invitadas con más pedigrí a la ceremonia.

Sin embargo, no busquen fotografías de los novios, del vestido de Valentino que lució la contrayente o imágenes de la pareja desfilando hacia el altar. La joven, de profesión cantante, se ha casado en una finca de la isla de Mallorca, en la que pasó sus veranos de infancia, y ha blindado la ceremonia, a la que han acudido unas ciento cincuenta personas.

Las únicas imágenes que se han filtrado pertenecen los distintos momentos en los que los invitados iban llegando a la isla, recorrían sus lugares emblemáticos o hacían acto de presencia en la celebración. Gracias a objetivos lejanos vemos a la futura reina de los noruegos junto a sus hijos, que sí acudieron a la boda, a la infanta Elena, que eligió una haqueta blanca adornada por una camelia y un pantalón de lunares, o la la infanta Cristina, que pisaba por primera vez Palma desde que fue juzgada por el Caso Noos y despojada del título de duquesa (o al que, según su versión, ella misma renunció). Para la ocasión, se puso un vestido tipo túnica combinado con unas sandalias de cuña.

Entre los invitados no ha estado Kalina de Bulgaria, tía de la novia, ni su marido, Kitín Muñoz. "No hemos recibido la invitación", es la respuesta que dan a Hola sin dar más explicaciones sobre el motivo de su ausencia.

Cóctel de noticias

Cumbre de influencers en Hola. La revista, que desde hace unos años está apostando fuerte por este tipo de personajes, lleva a portada el enlace de Marta Lozano, que supera el millón de seguidores en Instagram. La edición digital incluso retransmitió la ceremonia en directo, de ahí que hayamos visto ya prácticamente todo.

Otro que va a pasar por el altar es Álvaro Castillejo, sobrino de Isabel Preysler. De hecho ella ejercerá de madrina del hijo de su adorada hermana fallecida. El joven se casa el 9 de julio en Sotogrande con Cristina Fernández Torres.

Chanel y su novio se relajan después de Eurovisión. La cantante aparece retratada en Lecturas besándose con Bastián, el hombre con el que sale. Los dos pasaron unos días en las Islas Baleares tras regresar del concurso.

Hola descubre al nuevo amor de José Coronado. Se trata de la actriz Irene López, que ha trabajado con él en la serie Entrevías. La pareja ha sido retratada mientras compraba el pan.

Dani Carvajal y su esposa, en Hola. El defensa del Real Madrid posa en la revista con su mujer, Daphne Cañizares, y devuelve a la revista a los futbolistas, que últimamente posan poco para los medios del corazón. Se agradece mucho saber que se van a casar el próximo 24 de junio ante doscientas personas, entre los que se encuentra la mayor parte de la plantilla del equipo merengue. Son jóvenes, guapos, y se quieren.

La madre de Nacho Palau habla en exclusiva en Diez Minutos: "Miguel Bosé quiso hacer un trato para quedarse con esta casa". Se refiere a la residencia de Chelva en la que vive con su hijo y sus nietos. Lola Medina reconoce que no hay trato entre ambos: todo se habla a través de abogados.

Pablo Urdangarín disfruta de las playas de Barcelona. El hijo de la infanta Cristina aparece en bañador en Lecturas disfrutando de una jornada playera junto a sus amigos.