Crecen los rumores de ruptura entre Shakira y Piqué

La relación de Shakira y Gerard Piqué es una de las más estables y envidiadas del panorama nacional pero los rumores de ruptura están cobrando cada vez más fuerza. La prensa de Barcelona publica estos días detalles de una crisis que se alarga ya en el tiempo. El Periódico habla de las entradas y salidas del capitán del FC Barcelona en su piso de la calle Muntaner, en la ciudad condal, y los vecinos aseguran que pasa allí noches y días enteros.

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez echaron más leña al fuego apuntando en su podcast 'Mamarazzis’ que se ha producido incluso una infidelidad por parte de Piqué. "Shakira sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia. Por eso habría tomado la decisión de separarse", dijo Fa, citando en directo la información de sus fuentes: "Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso [la infidelidad] ha pasado".

Además, el futbolista ha sido visto "desatado" y disfrutando de la noche barcelonesa en compañía de su compañero de equipo Riqui Puig. Juntos frecuentan los reservados de discotecas como Bling Bling y Patrón, situadas en la zona alta de la capital catalana. Y en ambos sitios "se le ha visto acompañado de otras mujeres", dijeron las periodistas.

Tras salir a la luz estas informaciones, Europa Press consiguió las primeras imágenes del jugador de fútbol. En ellas se le ve acudiendo al domicilio familiar que comparte con Shakira y sus hijos Milan y Sasha. Sin embargo, llama la atención que el futbolista no tenía llaves de casa y tuvo que acceder tocando el timbre.

Minutos más tarde, la pareja salía de la casa en el mismo coche sin hacer declaraciones y sin aclarar si es cierto que estarían viviendo por separado o si existe una crisis sentimental. De hecho, la letra de la última canción de Shakira no ha pasado desapercibida. En "Te felicito", la colombiana canta "me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso (...) Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúas. Te queda bien esе show...". ¿Estará dirigida a Piqué?